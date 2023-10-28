"Не помер, а озброєний та небезпечний": соціолог назвав справжні причини чуток про смерть Путіна

Чутки про те, що Володимир Путін помер - це повна маячня, вважає Ігор Ейдман.

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Володимир Путін "не помер, а озброєний та дуже небезпечний", вважає Ігор Ейдман / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що чутки про смерть російського диктатора Володимира Путіна не відповідають дійсності. Їхня поява має зовсім іншу мету.

"Чутки про те, що Путін помер, звичайно, повна маячня – обговорювати тут абсолютно нічого. Нічого екстраординарного з ним не відбувається. На жаль, він не смертельно хворий і не помер, а озброєний та дуже небезпечний", - сказав Ейдман в інтерв'ю Главреду.

Він вважає, що чутки про смерть Путіна з'являються не просто так. По-перше, автори і розповсюджувачі подібної інформації "намагаються на цьому хайпувати, тим самим привертаючи увагу і збільшуючи відвідуваність своїх ресурсів". При цьому Ейдман не виключає, що російські спецслужби такі чутки теж підтримують і значною мірою ініціюють, впроваджуючи їх в інформаційне поле через своїх інфлюенсерів.

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"Тому що злочинцеві вигідно, якщо оточуючі вважають, що він вже на ладан дихає, а тому ловити і знешкоджувати його безглуздо. Такий меседж посилають, передусім, західним спецслужбам і різним противникам Путіна в олігархаті та інших структурах, які теоретично могли б його усунути шляхом замахів і змов", - пояснив Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Хвороба і "смерть" Путіна

23 жовтня Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Увечері 26 жовтня Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

Після того як з'явилася інформація про смерть російського диктатора Володимира Путіна, Мережа вибухнула мемами.

На тлі чуток про смерть російського диктатора Володимира Путіна західні ЗМІ пишуть про те, хто міг би стати наступником президента РФ. Можливі варіанти описало видання The Independent.

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