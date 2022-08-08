УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Не нападати на кораблі: Україна та РФ погодили важливі гарантії безпеки

8 серпня 2022, 22:12

Угода контролюється спільним координаційним центром у Стамбулі.

Судно з зерном
Росія і Україна узгодили гарантії безпеки / ua.depositphotos.com

Україна і Росія домовилися не нападати на торгові судна або інші кораблі, які беруть участь в експорті українського продовольства, повідомляє видання Reuters.

Видання ознайомилося з документом про "процедури для торгових суден".

"Сторони не здійснюватимуть ніяких нападів на торгові судна або інші цивільні судна і портові об'єкти, залучені до цієї ініціативи", - йдеться в документі.

Угода контролюється спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН.

Центр збиратиме інформацію про планований рух кораблів через морський гуманітарний коридор. Вона надаватиметься російським, українським і турецьким військовим. Потім, коли судно буде пересуватися по морському гуманітарному коридору, воно буде захищено буферною зоною в 10 морських миль навколо нього.

"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом по морському гуманітарному коридору, за винятком територіальних морів України, ближче 10 морських миль", - йдеться в документі.

Підписання Угоди про зерновий Коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Читайте також:

війна в Україні зерно Зовнішня торгівля військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:27

Українська топ-модель у відвертому вбранні показала приклад любові до всього українського

23:01

У Ларса Фон Трієра діагностували невиліковну хворобу

22:56

Олег Жданов пояснив, чому ворожа авіація боїться з'являтися в небі УкраїниВідео

22:45

Окупантів чекає оточення під Ізюмом: Арестович озвучив "цікаві обриси"Відео

22:28

"Нікому не показувала це фото": Даша Квіткова показала, як поправилася на 30 кг

Реклама
22:22

"Голову відшибу за секунду": Арестович здивував гнівним визнаннямВідео

22:12

Не нападати на кораблі: Україна та РФ погодили важливі гарантії безпекиВідео

21:59

У Пентагоні назвали колосальні втрати росіян у війні проти УкраїниВідео

21:49

Віра Кекелія стала мамою вдруге і показала малюка

21:46

В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФФото

21:46

Прикмети на 10 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб в будинок небезпека не прийшлаВідео

21:34

Росія закрила доступ інспекторам із США на свої ядерні об'єкти: в чому причина

21:12

Колишня стилістка Студії Квартал 95 захищає Україну на фронті: "Є особиста мета - помститися"

21:02

Припинення експансії РФ в Україні неможливе без припинення влади Путіна – ЕйдманВідео

20:45

"Буду вчити латвійську": Максим Галкін знатно затролив росіянВідео

20:43

Менше м'яса і фруктів: експерт пояснив, чому українці стали більше їсти хліба та гречкиВідео

20:29

Запорізька АЕС через росіян може перейти в режим блекаута: що чекає УкраїнуВідео

20:10

Ракети для HIMARS і нові Javelin: Україна отримає потужну допомогу від СШАВідео

19:59

Виповнилося 18 - пішов воювати разом з батьком: на Донбасі окупанти ракетою вбили юнакаВідео

19:57

В Офісі президента розповіли про "найстрашніші" санкції проти РосіїВідео

Реклама
19:42

Поставки ракет HARM в Україну стали такими ж вбивчими як HIMARSПогляд

19:39

Почнеться "сезон воєн": у США пояснили, чому не дозволять РФ захопити УкраїнуВідео

19:28

Скандал у Кракові: українських біженців з дітьми на руках виганяють із гуртожитків

19:16

Газопостачальники озвучили тарифи на газ: скільки заплатять українці за" блакитне паливо " у серпні

19:06

Україну завалить градом і будемо плавати: синоптики попередили про потужні зливиВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

18:34

Старший син Джамали душевно і зворушливо заспівав "Ой у лузі червона калина"

18:19

Кавун або диня: де більше нітратів і кому не можна їстиВідео

18:18

Зоряний час: астрологи назвали щасливі години доби для кожного знаку Зодіаку

18:16

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

18:08

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і БудановаВідео

18:03

Засліплює війська РФ: окупанти в паніці після ударів ЗСУ антирадарними ракетами AGM-88Відео

17:58

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

17:56

322 людини в Ірпені, 458 у Бучі: стало відомо, скількох мирних жителів росіяни вбили під Києвом

17:53

Артур Логай зі сміхом надавав дружині ляпасівВідео

17:24

Ракети пробили дірки наскрізь: нові деталі удару по Антонівському мостуВідео

17:15

У Зеленського назвали умови для відновлення переговорів з РосієюВідео

17:12

Де насправді потрібно проводити референдумиПогляд

17:08

Віталій Портніков. Зеленський висуває ультиматум ПутінуВідеоблоги

17:06

Окупанти в паніці через порушення логістики, але готуються до удару: ЗСУ пояснили проблеми РФ на півдніВідео

Реклама
17:06

Андрій Бєдняков показав, як виглядав 20 років тому на першому фото на паспорт

16:44

Україна до кінця року зможе відкинути окупантів: генерал США назвав умовиВідео

16:38

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

16:32

Тополя зворушив історією воїна ЗСУ "Баті", який врятував його дітей

16:31

День Незалежності України 2022: дата, чи буде вихідний день

15:58

У Черкасах облили зеленкою гауляйтера-невдаху - соратника МедведчукаВідео

15:56

Визначилася з позицією про війну остаточно: Регіна Тодоренко виступила з важливою заявоюВідео

15:48

Експерт пояснив, чому РФ не вдається сховати техніку від HIMARSВідео

15:32

В Україні банкам і обмінникам дозволили ставити свій курс купівлі валюти: НБУ зняв обмеженняВідео

15:31

Гауляйтер на Запоріжжі оголосив про підготовку "референдуму", але забув про терміниВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти