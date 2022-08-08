Не нападати на кораблі: Україна та РФ погодили важливі гарантії безпеки

Росія і Україна узгодили гарантії безпеки / ua.depositphotos.com

Україна і Росія домовилися не нападати на торгові судна або інші кораблі, які беруть участь в експорті українського продовольства, повідомляє видання Reuters.

Видання ознайомилося з документом про "процедури для торгових суден".

"Сторони не здійснюватимуть ніяких нападів на торгові судна або інші цивільні судна і портові об'єкти, залучені до цієї ініціативи", - йдеться в документі.

Угода контролюється спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН.

Центр збиратиме інформацію про планований рух кораблів через морський гуманітарний коридор. Вона надаватиметься російським, українським і турецьким військовим. Потім, коли судно буде пересуватися по морському гуманітарному коридору, воно буде захищено буферною зоною в 10 морських миль навколо нього.

"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом по морському гуманітарному коридору, за винятком територіальних морів України, ближче 10 морських миль", - йдеться в документі.

Підписання Угоди про зерновий Коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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