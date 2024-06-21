Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

Президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну не варто хвилюватись через програш у війні проти України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Twitter.
Сікорський іронічно нагадав Путіну, що історія Москви становить менше за 900 років, адже місто було засновано лише в 1147 році.
Він також підкреслив, що Путін "надмірно хвилюється" щодо програшу Росії у війні з Україною й того, що це "покладе край тисячолітній російській державності".
Глава МЗС Польщі навіть перерахував причини, які ставлять під сумнів заяви Путіна:
- Москва була заснована лише в 1147 році (тобто не налічує і 900 років історії);
- РФ пережила поразки в Кримській війні, війні з Японією, Першій світовій війні, після вторгненні в Польщу 1920 року, війні в Афганістані та Холодній війні (тобто вже неодноразово програвала війни);
- Після імперії настає місце для "національного життя".
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Позиція Польщі щодо війни в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив, що Польща відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на території країни.
Також, у Польщі розглядають технічні та юридичні аспекти можливого використання систем ППО для збиття російських ракет поблизу кордонів країни, але рішень з цього питання ще не прийнято.
Крім того, очільник польського МЗС зазначив, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли агресор зрозуміє, що його втрати не варті кінцевої мети.
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