Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

Путін "надмірно хвилюється" щодо програшу Росії у війні з Україною, сказав глава МЗС Польщі.

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В Польщі жорстко потролили Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну не варто хвилюватись через програш у війні проти України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Twitter.

Сікорський іронічно нагадав Путіну, що історія Москви становить менше за 900 років, адже місто було засновано лише в 1147 році.

Він також підкреслив, що Путін "надмірно хвилюється" щодо програшу Росії у війні з Україною й того, що це "покладе край тисячолітній російській державності".

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Глава МЗС Польщі навіть перерахував причини, які ставлять під сумнів заяви Путіна:

Москва була заснована лише в 1147 році (тобто не налічує і 900 років історії);

РФ пережила поразки в Кримській війні, війні з Японією, Першій світовій війні, після вторгненні в Польщу 1920 року, війні в Афганістані та Холодній війні (тобто вже неодноразово програвала війни);

Після імперії настає місце для "національного життя".

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Позиція Польщі щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив, що Польща відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на території країни.

Також, у Польщі розглядають технічні та юридичні аспекти можливого використання систем ППО для збиття російських ракет поблизу кордонів країни, але рішень з цього питання ще не прийнято.

Крім того, очільник польського МЗС зазначив, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли агресор зрозуміє, що його втрати не варті кінцевої мети.

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