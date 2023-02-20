"Не можу вирішити проблему, все тоне": Пригожин в істериці накинувся на генералів РФ

Бойовики з бандформувань ПВК Вагнера на полі бою в Україні знищуються в два рази більше, ніж це було раніше, заявив ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.
За його словами, це пов'язано з тим, що російські найманці не отримують від командування достатньої кількості боєприпасів. У мережі з'явився запис істерики Пригожина, який поскаржився на снарядний голод у його бандформуваннях.
"Боєприпаси в країні є, промисловість вийшла на необхідні обсяги. Дає те, що потрібно країні, причому з запасом. Не можу вирішити цю проблему, незважаючи на всі свої знайомства, зв'язки. Все тоне і в'язне, ніяких рішень не приймається", — істерить "кухар Путіна".
При цьому він відкрито звинуватив російських генералів у тому, що бойовикам з ПВК Вагнера не хочуть давати снаряди.
Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.
Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.
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