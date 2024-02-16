'Час йде. Годинник тікає': Байден використав Навального, щоб натиснути на Конгрес

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Олексія Навального, щоб звернутися до Конгресу та закликати конгресменів схвалити підтримку України.

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Байден закликав до підтримки України на фоні повідомлення про смерть Навального / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com,

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на повідомлення про смерть Олексія Навального, використовуючи цей момент для того, щоб привернути увагу Конгресу та суспільства до необхідності надання фінансової підтримки Україні. Американський президент вважає, що за смерть російського опозиціонера відповідальний Путін. Про це Байден повідомив під час спеціального звернення.

"Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів", - сказав Байден.

Байден вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за смерть Навального. Він підкреслив, що Путін не лише нападає на інших громадян, зокрема в Україні, але й робить страшні речі зі своїм народом. За його словами, ця ситуація має підштовхнути до фінансування України в умовах війни з Росією.

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"Повідомлення про його смерть, якщо вони правдиві – а у мене немає підстав вважати, що ні, хоча російська влада розкаже свою власну історію – не залишають сумнівів: Путін відповідальний за смерть Навального", - сказав президент США.

Він також описав Навального як "сміливу та принципову" особистість, що присвятила себе розбудові демократичної Росії.

Американський президент наголосив, що повідомлення про смерть Олексія Навального повинно послужити стимулом для забезпечення фінансової допомоги Україні у війні проти Росії. Байден закликав Сполучені Штати надати необхідні кошти для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свою територію. Він наголосив, що відсутність фінансування України у цей критичний момент "ніколи не буде забуто".

"Час йде. Годинник тікає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним", - додав Байден.

Крім цього, один із журналістів нагадав Байдену, що влітку 2021 року він стверджував, що у разі вбивства Навального Росія зіткнеться із руйнівними наслідками.

"Це було три роки тому. Росія зіткнулася з величезною кількістю наслідків. Вони втратили вбитими та пораненими 350 тисяч російських солдатів", - відповів президент США.

Також Джозеф Байден заявив, що проти Росії діють санкції.

Смерть Навального

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Його смерть помітили після прогулянки, коли він раптово втратив свідомість. Лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. Російські пропагандисти стверджують, що в Навального обірвався тромб.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть російського опозиційного політика. Зеленський заявив, що Путін має понести відповідальність за смерть Навального.

Керівники провідних інституцій Європейського Союзу також відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим.

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