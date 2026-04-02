"НАТО перетворюється на боягузів": Келлог закликав до створення нового альянсу з Україною

Віталій Кірсанов
2 квітня 2026, 22:14
Кіт Келлог розкритикував союзників по Альянсу за їхню позицію щодо конфлікту в Ірані, назвавши організацію "боягузливою".
Келлог закликав до створення нового альянсу з Україною
Келлог закликав до створення нового альянсу з Україною

  • Келлог запропонував формувати альянси з країнами, які готові до боротьби
  • Серед потенційних партнерів він назвав Японію, Австралію, Польщу, Німеччину та Україну

Генерал-лейтенант у відставці, колишній спеціальний посланник президента США з питань України Кіт Келлог закликав до створення нової оборонної системи через нездатність НАТО ефективно реагувати на глобальні конфлікти, до якої могла б увійти Україна. Про це повідомляє Fox News.

Під час виступу на телебаченні Келлог розкритикував союзників по Альянсу за їхню позицію щодо конфлікту в Ірані, назвавши організацію "боягузливою".

На його думку, Сполученим Штатам необхідно переосмислити наявні партнерства та розглянути можливість виходу з блоку.

"НАТО перетворюється на боягузів. Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна система", — заявив генерал.

Він нагадав про статтю 13 Північноатлантичного договору, яка дозволяє будь-якій країні покинути Альянс через рік після офіційного повідомлення.

Келлог запропонував формувати альянси з країнами, які реально готові до боротьби. Серед потенційних партнерів він назвав Японію, Австралію, Польщу та оновлену Німеччину. Також він окремо відзначив роль України.

"Навіть Україна, яка також довела свою ефективність як хороший союзник", — підкреслив Келлог.

Таку думку підтримав і екс-держсекретар Майк Помпео. Він назвав стан справ в Альянсі "жахливим" і зазначив, що США повинні фундаментально переглянути, на кого з партнерів вони дійсно можуть покластися в критичних місіях.

Колишня заступниця радника з національної безпеки Вікторія Коутс додала, що НАТО продемонструвало свою "незначність", оскільки не змогло впоратися з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової.

За її словами, приклад успішної співпраці США з Ізраїлем доводить, що Вашингтон може досягати цілей з мотивованими союзниками поза громіздкими структурами.

Про особу: Кіт Келлог

Кіт Келлог – американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку – "Щит пустелі" і "Буря в пустелі" (1990–1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів по Україні та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями та фактичне заморожування війни.

