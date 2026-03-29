Чому Україну досі не прийняли до НАТО: The Telegraph розкрив, що стримує блок

Дар'я Пшеничник
29 березня 2026, 08:57
Є низка країн, які вже психологічно сприймають Україну як члена НАТО і самі пропонують постійний зв'язок або навіть координацію.
Що заважає Україні вступити до НАТО / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне з новини:

  • Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли
  • Російські міфи досі блокують членство України
  • Україна - щит і майбутній меч Європи

Україна опинилася на історично близькій відстані до НАТО - і політично, і військово. Інтенсивність контактів, рівень довіри та глибина співпраці сьогодні перевищують усе, що було за попередні десятиліття.

Але, як зазначає The Telegraph, попри безпрецедентну взаємодію, існує сила, яка роками стримувала реальний рух України до Альянсу.

Україна - де-факто союзник, але де-юре за межами НАТО

За даними видання, Києву доводиться постійно шукати нові формати, аби донести свою позицію до партнерів і зрозуміти їхні політичні обмеження. Водночас дедалі більше держав сприймають Україну як майбутнього члена НАТО вже зараз - пропонують координацію, спільне планування та постійний діалог.

Та попри це, справжня причина затримки - не технічна й не бюрократична. Це імперські амбіції Кремля, які десятиліттями формували страхи й міфи в західних столицях. Саме вони дозволяли союзникам прикриватися аргументами про "недостатні реформи" чи "відсутність консенсусу".

"Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому – це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а можна дуже швидко зруйнувати", – вказує The Telegraph.

Три міфи, які Росія нав’язала Заходу

Видання розкладає по поличках три найбільші російські маніпуляції, що впливали на політику НАТО.

  1. Міф про "обіцянку не розширюватися".
    Москва роками повторює, що Захід нібито гарантував їй нерозширення Альянсу. Але останній лідер СРСР сам спростував це твердження. Присутність НАТО біля кордонів РФ ніколи не становила загрози - це лише зручний пропагандистський інструмент.
  2. Міф про те, що вступ України спровокує війну.
    Реальність протилежна: Росія напала саме тоді, коли Україна відмовилася від курсу на НАТО й ухвалила закон про нейтралітет. Навіть Генрі Кіссінджер, який довго виступав проти запрошення України до Альянсу, після 2022 року визнав: "Жодних обмежень на членство України більше немає".
  3. Міф про те, що війну спричинила перспектива членства.
    Адміністрація Джо Байдена була категорично проти запрошення України до НАТО на момент вторгнення, посилаючись на корупцію. Тож аргумент про "страх перед НАТО" не витримує критики. Насправді, як пише видання: "Росія розпочала війну, тому що хотіла – і досі хоче – знищити Україну, ліквідувати українську державність і стерти українську ідентичність".

Україна - не лише щит, а й майбутній меч Європи

Участь українських військових у ролі "червоної команди" на навчаннях НАТО - лише один із прикладів того, як український бойовий досвід уже допомагає Альянсу готуватися до нових типів конфліктів.

Українські технології, інновації та армія, загартована у війні, здатні не послабити НАТО, а зробити його сильнішим. У майбутній європейській архітектурі безпеки Україна може стати одним із ключових елементів.

Поки Київ шукає гарантій безпеки, він фактично сам стає гарантом для країн, які готуються до можливих загроз - від дронових атак до роботизованих систем.

"П'ятий рік поспіль Україна є щитом Європи. Але насправді Україна заслуговує бути мечем Європи. І мечем НАТО", - підсумовує видання.

вступление в НАТО инфографика
Втуп країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Україна, ймовірно, може змінити позицію щодо вступу до НАТО

Главред писав, що за даними Reuters, під час п'ятигодинних переговорів із представниками США в Берліні 14-15 грудня, президент України Володимир Зеленський висунув пропозицію відмовитися від прагнення Києва приєднатися до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки на випадок повторного нападу Росії.

Відмова від курсу на вступ до НАТО означає суттєву зміну в позиції Києва. Раніше Україна наполягала на членстві в Альянсі як на основній гарантії безпеки від нових нападів Росії і закріпила цю мету у своїй Конституції.

Вступ України до НАТО - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить Україну в НАТО. Проте він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

Напередодні ЗМІ також попереджали, що Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та країни-агресора Росії.

Водночас західні союзники вважають малоймовірним вступ України в НАТО, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше відповідати на агресію зі сторони Росії.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

