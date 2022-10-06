Справжнього Путіна прибрали: експерт розповів про двійників президента РФ

Володимир Путін / Фото УНІАН

Справжній Володимир Путін, зовнішність якого можна відстежити за дитячими фото, зник з екранів під час свого другого терміну – це 2004-2008 роки, заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

Він міг піти з життя - через хворобу або в результаті насильницьких дій, і його замінили, або справжній Путін зараз сидить в глибокому бункері, більш глибокому, ніж той, де сидить той "Путін", якого ми бачимо зараз, розповів він в ефірі "Нічної варти".

Психолог каже, існує три Путіна, раніше, стверджує він, їх було навіть більше, цілих шість, але три зникли після останньої інавгурації.

"Я вимірюю відстань від кінчика носа до міжбрів'я, відстань між зовнішніми кутами очей і співвідношення цих параметрів. Ці пропорції повинні бути незмінними", - пояснив він.

Також психолог порівнює розмір носа з розміром вух - на думку Попова, ніс, очі і вуха, їх пропорції і співвідношення пропорцій не змінюються кардинально ні з віком, ні в залежності від коливань ваги людини.

А у людини, яку представляють як Путіна, ці показники на фото з різних подій дещо плавають.

Психолог стверджує, що крім відмінностей у зовнішності двійники відрізняються також і поведінкою і впливом на оточуючих.

Також психолог закликає нас уважно придивлятися до того, як себе веде Путін на різних заходах. Іноді, каже він, Путін поводиться нетипово, більше нервує, не знає, як реагувати, реагує нетипово для себе і втрачає рівновагу.

Голос можна відтворити після певної кількості тренувань. Також неважко підробити характерні зморшки. Для цього потрібне хірургічне втручання, але це не дуже складно.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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