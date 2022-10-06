УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Справжнього Путіна прибрали: експерт розповів про двійників президента РФ

6 жовтня 2022, 20:28

Справжній Володимир Путін міг піти з життя - через хворобу або в результаті насильницьких дій, не виключив Дмитро Попов.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Справжній Володимир Путін, зовнішність якого можна відстежити за дитячими фото, зник з екранів під час свого другого терміну – це 2004-2008 роки, заявив кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

Він міг піти з життя - через хворобу або в результаті насильницьких дій, і його замінили, або справжній Путін зараз сидить в глибокому бункері, більш глибокому, ніж той, де сидить той "Путін", якого ми бачимо зараз, розповів він в ефірі "Нічної варти".

Психолог каже, існує три Путіна, раніше, стверджує він, їх було навіть більше, цілих шість, але три зникли після останньої інавгурації.

"Я вимірюю відстань від кінчика носа до міжбрів'я, відстань між зовнішніми кутами очей і співвідношення цих параметрів. Ці пропорції повинні бути незмінними", - пояснив він.

Також психолог порівнює розмір носа з розміром вух - на думку Попова, ніс, очі і вуха, їх пропорції і співвідношення пропорцій не змінюються кардинально ні з віком, ні в залежності від коливань ваги людини.

А у людини, яку представляють як Путіна, ці показники на фото з різних подій дещо плавають.

Психолог стверджує, що крім відмінностей у зовнішності двійники відрізняються також і поведінкою і впливом на оточуючих.

Також психолог закликає нас уважно придивлятися до того, як себе веде Путін на різних заходах. Іноді, каже він, Путін поводиться нетипово, більше нервує, не знає, як реагувати, реагує нетипово для себе і втрачає рівновагу.

Голос можна відтворити після певної кількості тренувань. Також неважко підробити характерні зморшки. Для цього потрібне хірургічне втручання, але це не дуже складно.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

Володимир Путін двійник
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

Гороскоп на жовтень-2022 для всіх: Терези вхоплять бога за бороду, а на Скорпіона чекають невдачі

20:52

Ядерний шантаж Кремля: Зеленський запропонував превентивний ударВідео

20:46

Окупанти бомбитимуть Україну в день народження Путіна - ГенштабВідео

20:28

Справжнього Путіна прибрали: експерт розповів про двійників президента РФВідео

20:20

Люди кладуть соду в гречку всупереч обуренням кулінарів: навіщо вони так роблять

Реклама
20:15

Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з генералом США: що вирішилиВідео

20:10

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

20:04

В Україну йде аномальна спека: синоптики розповіли про рекордну спекуВідео

19:48

Захопили зброю і боєприпаси: до Криму з Херсонської області прорвалася банда дезертирів РФФотоВідео

19:19

Тактика випаленої землі: ворог підриває дамби та знищує будівлі - ГенштабВідео

19:14

Чому так поспішає РосіяПогляд

19:11

Розводять багаття на трупах: командири РФ спалюють навіть нещодавно мобілізоване "м'ясо" - МалярВідео

19:07

"Повний безлад, всі вештаються і п'ють": путінські "чмобіки" мруть у РФ, не доїжджаючи до фронтуВідео

18:43

"Вони як мурахи": Олег Жданов спрогнозував перебіг контрнаступу ЗСУ

18:39

Зеленський розповів, чому Путін вимагає переговори з УкраїноюВідео

18:30

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили зі 120 населених пунктів на двох напрямкахВідео

18:26

Роман Цимбалюк: страшилки Путіна не працюютьВідеоблоги

18:24

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваше майбутнє

18:20

Чоботи і черевики казкової краси для будь-якої погоди: наймодніше зимове взуття 2022 2023

18:16

Маркл в паніці: король Чарльз III змусив принца Гаррі і Меган прийняти скандальне рішенняВідео

Реклама
18:08

Ми можемо заходити і займати Донецьк - Жданов

17:58

ЗСУ просуваються до Сватового: звільнена Греківка на ЛуганщиніВідео

17:35

"Голову висунути не можемо": окупанти заздрять зброї ЗСУ і називають себе смертникамиВідео

17:27

"Продасть матір рідну": у Росії викрили ошуканку Лоліту

17:12

"Погана та кума...": Дмитро Гордон розповів про роман між Путіним та Оксаною МарченкоВідео

16:59

Москва під прицілом: у Британії розкрили цілі ядерних ударів США у відповідь по РФВідео

16:54

Досвідчені господині зберігають воду після промивання рису: де застосовують рідину

16:45

"Давайте прямо сьогодні": соратниця Путіна заклянчила в України перемовиниВідео

16:42

ЗСУ стягнули техніку на Запоріжжі: Гіркін чекає генерального контрнаступуВідео

16:29

Путін "не збереже життя" після ядерної атаки: Зеленський назвав причинуВідео

16:04

Сюрприз від Go_A та спогади про початок війни: що глядачі побачать у 6 випуску шоу Голос країни-12Відео

15:53

Ціни на гречку рекордно впали: скільки коштує крупа в УкраїніВідео

15:45

Старлей командував ротою снайперів РФ: ЗСУ знищили російського офіцераВідео

15:44

РФ не вдарить ядерною зброєю по лінії фронту в Україні - РезніковВідео

15:38

ЗСУ вибивають війська РФ з Херсонщини: глибина фронту доходить до 20 км, ворог чинить опірВідео

15:37

"Земля бетоном": ЗСУ "демобілізували" російського лейтенанта-пропагандистаВідео

15:22

З Маріуполя виїхала велика колона вантажівок, битком набитих окупантамиВідео

15:20

Даніеля Салема пограбували на "нулі" - що вкрали у зіркового захисникаВідео

15:08

Негативна мобілізація: з Росії за кордон втекло більше росіян, ніж вдалося призватиВідео

15:04

Серйозні проблеми і одні невдачі: астролог назвав вкрай небезпечні дати в жовтніВідео

Реклама
14:59

"Це котел": на півдні ЗСУ загнали окупантів у капкан, притиснувши до берега ДніпраВідео

14:59

ЗСУ звільнили від окупантів 400 кв. км Херсонщини - ОК Південь

14:26

Відступ РФ на півдні: окупанти втекли з Нової Каховки - ХланьВідео

14:20

"Їй треба з цим змиритися": у Росії розповіли, що чекає понівечену пожежею Хлєбникову

14:18

Жовтень помінявся місцями з вереснем: бабине літо затримається майже до кінця місяця - синоптикВідео

14:16

Євросоюз вдарив санкціями по Росії через анексію Путіним територій УкраїниВідео

14:09

Прикмети на 7 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не залишитися без грошейВідео

13:55

"Не треба приходити на могилу": ЗСУ "відкобзонили" депресивного і обділеного любов'ю бурятаВідео

13:40

Долар по 45 буде не скоро: експерт здивував прогнозом

13:16

Десяток буде по 100 грн: в Україні злетять ціни на яйця - експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти