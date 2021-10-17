Спадкоємці Оленки: росіян лякає дивний пам'ятник молодятам - "дроворуб і страшко"

Пам'ятник молодятам в РФ / Фото а. Тягина

У російському місті Павлово Нижегородської області біля будівлі місцевого РАГСу з'явився пам'ятник молодятам.

У той же час місцеві жителі говорять про те, що скульптура для них стала лякаючою, пише nn.ru.

Місцеві жителі в соцмережах називають монумент "жахом", "дроворубом і страшком" і порівнюють з воронезьким пам'ятником Оленці.

/ Фото А. Тягина

Місцеві жителі говорять про те, що монумент їх відверто лякає вже кілька місяців. Вони вже зверталися з питанням, щоб скульптурну пару прибрали, але так і не отримали відповіді.

/ Фото А. Тягина

Скандал з пам'ятником Оленці:

18 грудня 2020 року в російській глибинці, місті Нововоронеж відкрили пам'ятник легендарному персонажу Оленка з нагоди 250-річчя села Нова Оленівка (на місці якого колись і був збудований даний населений пункт).

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Як свідчить переказ, Оленка була ходоком - тобто людиною, яка за дорученням односельців шукає вільну землю для поселення. І їй вдалося знайти гарне місце, але слідом її нібито злодійськи вбив розбійник Кудеяр.

Арт-об'єкт викликав бурхливе обговорення в мережі і хвилю обурення. Місцеві жителі закидали мерію Нововоронежа вимогами "не ганьбити місто цією потворністю", прибрати" цей шедевр", називали арт-об'єкт" чортівнею","збитковою подобою".

Пам'ятник через кілька днів демонтували і вирішили продати.