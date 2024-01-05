"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

Захід уже не буде закручувати гайки Росії за допомогою санкцій, але західні країни можуть вплинути на режим в РФ ще й іншим чином.

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Політичний експерт Валерій Клочок сказав, як Захід може повалити режим в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Клочок

У Заходу ще є механізми, якими можна протидіяти поточному режиму у країні-агресорці Росії. На ситуацію в РФ можна вплинути через російських олігархів. Вони можуть спровокувати зміну режиму в Росії, якщо для них обмежити можливості мати великі гроші у Європі.

Таку думку висловив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що санкції Заходу проти РФ не настільки потужні. Але крім санкцій є ще й інші способи вплинути на режим в РФ.

"Зараз триває обговорення стосовно передачі Україні заморожених активів. У плані санкцій закручувати гайки Захід вже не буде, бо він і досі суттєво залежний від російської нафти та газу. Тим паче, що ті санкційні механізми, що залишилися у Європи, не настільки потужні. Вплинути можна обмеженням можливостей російських олігархів мати великі гроші у Європі. Адже саме російські олігархи можуть спровокувати зміну режиму в РФ", – зазначив Клочок. відео дня

Він зазначив, що поки що активи заморожені, але вони нікуди не поділися. Також експерт нагадав, що протягом двох останніх років Єврокомісія говорила про підготовку законопроєкту щодо заморожених активів країни-агресорки Росії, але так його і не підготувала.

"А тут виникла політична криза у Конгресі США і Європі через позицію Орбана. Кілька місяців тому "Велика сімка" заявляла, що не буде чіпати активи, хоча одне рішення щодо конфіскації 5,4 мільйона доларів було ухвалене ще у 2022 році у США щодо коштів російського олігарха Малофєєва, який свого часу фінансував Стрєлкова-Гіркіна на Донбасі. На фоні загальної кількості заморожених активів, сума невелика, але ця ситуація створює прецедент", – сказав політичний експерт.

Клочок зазначив, що кожна країна Євросоюзу, звісно, повинна сама ухвалювати власне рішення щодо конфіскації активів, але тепер кожен російський олігарх, розуміючи таку загрозу, буде змушений з ними домовлятися.

"А далі їм можуть поставити умови в обмін на запуск внутрішніх процесів в РФ. Адже найголовніше для російських олігархів – скасувати санкції", – підсумував експерт.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Як може змінитися режим в РФ

Нагадаємо, раніше журналіст спрогнозував, коли зміниться влада в РФ. Журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник зазначає, що глава Кремля планує правити в РФ, поки він живий. Але у Кремлі уже почалася підкилимна метушня двох бригад.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна. Поки що росіяни ще вірять у доброго царя, але економічна ситуація в країні-агресорці все більше загострюється, і колись станеться неконтрольований обвал.

Також раніше повідомлялося, що Путін побоюється наступу на Москву. У країні-агресорі Росії вирішили посилити ще одну силову структуру після заколоту Євгена Пригожина, зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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