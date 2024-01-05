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"Треба діяти через олігархів": експерт сказав, як Захід може повалити режим в РФ

Альона Вороніна
5 січня 2024, 15:01
Захід уже не буде закручувати гайки Росії за допомогою санкцій, але західні країни можуть вплинути на режим в РФ ще й іншим чином.
Владимир Путин, Валерий Клочок
Політичний експерт Валерій Клочок сказав, як Захід може повалити режим в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Клочок

У Заходу ще є механізми, якими можна протидіяти поточному режиму у країні-агресорці Росії. На ситуацію в РФ можна вплинути через російських олігархів. Вони можуть спровокувати зміну режиму в Росії, якщо для них обмежити можливості мати великі гроші у Європі.

Таку думку висловив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що санкції Заходу проти РФ не настільки потужні. Але крім санкцій є ще й інші способи вплинути на режим в РФ.

"Зараз триває обговорення стосовно передачі Україні заморожених активів. У плані санкцій закручувати гайки Захід вже не буде, бо він і досі суттєво залежний від російської нафти та газу. Тим паче, що ті санкційні механізми, що залишилися у Європи, не настільки потужні. Вплинути можна обмеженням можливостей російських олігархів мати великі гроші у Європі. Адже саме російські олігархи можуть спровокувати зміну режиму в РФ", – зазначив Клочок.

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Він зазначив, що поки що активи заморожені, але вони нікуди не поділися. Також експерт нагадав, що протягом двох останніх років Єврокомісія говорила про підготовку законопроєкту щодо заморожених активів країни-агресорки Росії, але так його і не підготувала.

"А тут виникла політична криза у Конгресі США і Європі через позицію Орбана. Кілька місяців тому "Велика сімка" заявляла, що не буде чіпати активи, хоча одне рішення щодо конфіскації 5,4 мільйона доларів було ухвалене ще у 2022 році у США щодо коштів російського олігарха Малофєєва, який свого часу фінансував Стрєлкова-Гіркіна на Донбасі. На фоні загальної кількості заморожених активів, сума невелика, але ця ситуація створює прецедент", – сказав політичний експерт.

Клочок зазначив, що кожна країна Євросоюзу, звісно, повинна сама ухвалювати власне рішення щодо конфіскації активів, але тепер кожен російський олігарх, розуміючи таку загрозу, буде змушений з ними домовлятися.

"А далі їм можуть поставити умови в обмін на запуск внутрішніх процесів в РФ. Адже найголовніше для російських олігархів – скасувати санкції", – підсумував експерт.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Як може змінитися режим в РФ

Нагадаємо, раніше журналіст спрогнозував, коли зміниться влада в РФ. Журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник зазначає, що глава Кремля планує правити в РФ, поки він живий. Але у Кремлі уже почалася підкилимна метушня двох бригад.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна. Поки що росіяни ще вірять у доброго царя, але економічна ситуація в країні-агресорці все більше загострюється, і колись станеться неконтрольований обвал.

Також раніше повідомлялося, що Путін побоюється наступу на Москву. У країні-агресорі Росії вирішили посилити ще одну силову структуру після заколоту Євгена Пригожина, зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Валерій Клочок
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