Мирний прорив зірвався: США, Ізраїль та Іран знову опинилися в глухому куті

Глухий кут у переговорах штовхає глобальні ринки в нову турбулентність.

Головне з новини:

Переговори США та Ірану зірвалися

Тегеран відмовляється говорити під тиском

Ескалація піднімає ціни на енергоносії

Надії на дипломатичний прорив у війні США та Ізраїлю з Іраном розсипалися на початку нового тижня: багатоденні консультації, покликані зупинити двомісячний конфлікт, зайшли в глухий кут. І Тегеран, і Вашингтон демонструють дедалі менше готовності поступатися, що фактично заморожує будь-які перспективи миру.

Минулого вікенду глава МЗС Ірану Аббас Аракчі залишив Пакистан - країну‑посередника - без жодного прориву. А вже за кілька годин президент США Дональд Трамп скасував запланований візит своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду, завдавши ще одного удару по переговорах. За даними Reuters, це стало сигналом: Вашингтон не бачить сенсу продовжувати діалог на нинішніх умовах.

Тим часом глухий кут у переговорах штовхає глобальні ринки в нову турбулентність. Енергетичні ціни злетіли до багаторічних максимумів, підсилюючи інфляційний тиск і погіршуючи прогнози світового зростання.

Позиція Ірану щодо перемовин

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у розмові з прем’єром Пакистану Шехбазом Шаріфом заявив, що Тегеран не піде на "нав’язані переговори" під загрозами чи блокадою. За його словами, США мають спершу зняти "оперативні перешкоди" - передусім блокаду іранських портів.

Аракчі, попри відсутність прогресу, назвав свій візит "дуже плідним", а іранське джерело в Ісламабаді наголосило: Тегеран не прийме "максималістських вимог" США.

Що кажуть у США

Трамп пояснив, що скасував поїздку своїх посланців через "надмірні витрати та недостатню пропозицію" з боку Ірану. Після цього, за його словами, Тегеран "запропонував багато, але недостатньо".

У Truth Social він заявив, що в іранському керівництві панує "величезна міжусобиця", і додав:

"Якщо вони хочуть поговорити, все, що їм потрібно зробити, – це зателефонувати".

Війна, що затягується

Пезешкіан у відповідь підкреслив: Іран єдиний у підтримці верховного лідера, а поділ на "жорстких" і "поміркованих" - вигадка. Це підтвердили головний переговорник Мохаммад Багер Галібаф та Аракчі.

Тим часом регіон знову напружився: прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав атакувати цілі "Хезболли" в Лівані, що ставить під загрозу тритижневий режим припинення вогню.

Ситуацію ускладнює й те, що Іран майже повністю перекрив Ормузьку протоку - ключовий маршрут для світових поставок нафти та газу. США у відповідь блокують експорт іранської нафти.

У Білому домі заявили, що помітили "певний прогрес" з боку Ірану, і віцепрезидент Джей Ді Венс готовий вирушити до Пакистану для нового раунду. Саме він очолював попередні, безрезультатні переговори.

Контекст

Конфлікт триває з 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали авіаударів по Ірану. Відтоді Тегеран відповідає ударами по Ізраїлю, американських базах та країнах Перської затоки. Формально діє режим припинення вогню, але фактично війна триває.

Ситуація в Ірані зайшла в глухий кут Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що ситуація в Ірані для Дональда Трампа заходить в глухий кут. За його словами, починаючи цю військову операцію, президент США розраховував на сценарій Венесуели, коли відносно швидко все закінчиться, а США та Ізраїль візьмуть під контроль нафту. "Однак, оскільки події пішли не за планом і конфлікт затягується, це починає бити по одному з найчутливіших факторів для американського суспільства та адміністрації США - цінах на паливо", - підкреслив він.

Війна в Ірані - новини за темою

Сполучені Штати опинилися перед наймасштабнішим виснаженням своїх боєприпасів за десятиліття - війна з Іраном, що триває з кінця лютого, вже з’їла критичну частину стратегічних запасів.

За даними The New York Times, лише крилатих ракет великої дальності США витратили понад 1100 одиниць, причому йдеться про озброєння, створене насамперед для потенційного конфлікту з Китаєм.

Як повідомляв Главред, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Вас може зацікавити:

