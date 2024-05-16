Удари по Бельбеку - тільки початок, на Крим очікують масштабні атаки F-16 - Світан

ЗСУ задумали "хитрий план" щодо ударів по аеродрому

https://glavred.net/ukraine/udary-po-belbeku-tolko-nachalo-krym-ozhidayut-masshtabnye-ataki-f-16-svitan-10565681.html Посилання скопійоване

ATACMS атакували Крим / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія, соцмережі

Українські військові працюватимуть по кримському аеродрому "Бельбек" ще 1,5-2 тижні, але все залежить від кількості засобів ураження, вважає військовий експерт Роман Світан.

У коментарі 24 каналу експерт зазначив, що основне завдання таких ударів - це завоювання повітря перед появою F-16, тобто перед виконанням масштабніших наступальних дій за допомогою повітряної компоненти.

"Йде системне знищення ППО заходу і північного заходу Криму залежно від дальності наших засобів ураження. Ми це бачили по Джанкою (це ракети М39), робота по мисах північного заходу Криму - це теж, найімовірніше, та дальність дозволяла, тобто М39", - сказав Світан. відео дня

А ось углиб Криму і в районі Бельбека, додав експерт, дістають касетні та осколково-фугасні ракети ATACMS до 300 км.

"У режимі системи радіоелектронної боротьби працюють ракети ADM-160. Вони гасять ППО противника, чому росіяни і не можуть відпрацювати по ATACMS. Тобто, спочатку заходять ракети РЕБ, створюють перешкоди контролю повітряного простору, далі заходять ATACMS за балістичною траєкторією і накриваються російські об'єкти", - пояснив він.

Бельбек - один з основних аеродромів Криму, який ще й прикриває Севастополь і Севастопольську бухту, підкреслив Світан. ППО, розташована на цьому аеродромі, зараз уже знищена.

Експерт прогнозує серію потужних ударів по аеродрому впродовж двох тижнів, щоб змусити росіян перекинути решту установок ППО на цю ділянку.

"Сам аеродром - це величезна територія, на якій можна роззосередити велику кількість засобів. Тому це тільки початок. З такою кількістю ракет його треба накривати ще десь тижні півтора-два. А далі, найімовірніше, удари підуть на схід - до Феодосії, Керчі... і Керченський міст під прицілом", - зазначив він.

Світан додав, що ресурси ППО у росіян не нескінченні, "зніматимуть з інших напрямків, наприклад Донецька, Енгельса, Москви, Бєлгорода".

"Для нас навпаки - добре. Не треба буде за ними "бігати" по всій Росії, вони самі їх туди (до Бельбека) звезуть", - висловився Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму 15 травня - усі подробиці

У ніч на 15 травня в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу і прогриміли вибухи. Російські окупанти перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що було "відбито масована атака на Севастополь". За його словами, ППО збила кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек".

Міноборони РФ писало про 12 збитих ATACMS над Кримом. Але провоєнні пабліки наполягають, що ЗС РФ втратили літаки, засоби ППО і військових. Пропагандисти впевнені, що ЗСУ били далекобійними ракетами ATACMS. За повідомленням прокремлівських інформаційних ресурсів, повністю знищено один МіГ-31, є три пошкоджених Су-27.

Раніше зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, урвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред