Паніка через обстріли: під Білгородом гримлять вибухи

В Бєлгородської області, що межує з Україною, прогриміли потужні вибухи в понеділок, 26 грудня.
Про нову "бавовну" йдеться в повідомленнях місцевих Telegram-каналів.
Відзначимо, що вибухи були чутні відразу в декількох населених пунктах Бєлгородської області.
"Жителям села Нова Наумівка приходять смс-оповіщення про обстріл", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що потужні вибухи також прогриміли в селі Стрілецьке, яке примикає до Білгорода.
Раніше в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів.
У Мережі опублікували кадри з місця події. На них видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.
Нагадаємо, в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".
Відзначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
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