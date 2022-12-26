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Паніка через обстріли: під Білгородом гримлять вибухи

26 грудня 2022, 15:29
Потужні вибухи прогриміли в селах, які примикають до Білгорода.
дим
У Білгородській області потужна "бавовна" / pixabay.com

В Бєлгородської області, що межує з Україною, прогриміли потужні вибухи в понеділок, 26 грудня.

Про нову "бавовну" йдеться в повідомленнях місцевих Telegram-каналів.

Відзначимо, що вибухи були чутні відразу в декількох населених пунктах Бєлгородської області.

"Жителям села Нова Наумівка приходять смс-оповіщення про обстріл", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що потужні вибухи також прогриміли в селі Стрілецьке, яке примикає до Білгорода.

Паніка через обстріли: під Білгородом гримлять вибухи

Раніше в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів.

У Мережі опублікували кадри з місця події. На них видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.

Нагадаємо, в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавовни".

Відзначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.

Читайте більше:

Бєлгород вибух
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