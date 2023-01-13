Потужний вибух і детонація: на базі РФ в Бєлгородській області знищено танк Т-72

Ще два російські танки пошкоджені в результаті вибухів, що прогриміли.

У Білгородській області прогримів вибух на базі окупантів / voentv.mil.by, УНІАН

В Білгородській області РФ внаслідок вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів.

Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленні росЗМІ.

У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.

При цьому в результаті один танк був повністю знищений, ще дві російські бронемашини отримали пошкодження.

В результаті вибуху, що прогримів, на ремонтно-технічній базі РФ також почалася пожежа.

Причиною події назвали "порушення пожежної безпеки під час ремонту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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