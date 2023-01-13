Потужний вибух і детонація: на базі РФ в Бєлгородській області знищено танк Т-72

В Білгородській області РФ внаслідок вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т-72 окупантів.
Ще два танки пошкоджені, йдеться в повідомленні росЗМІ.
У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т-72.
При цьому в результаті один танк був повністю знищений, ще дві російські бронемашини отримали пошкодження.
В результаті вибуху, що прогримів, на ремонтно-технічній базі РФ також почалася пожежа.
Причиною події назвали "порушення пожежної безпеки під час ремонту".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.
Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.
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