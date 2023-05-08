'Бавовна' на Бєлгородщині: містяни налякались сирен та 'атак'

У Бєлгородській області пролунала повітряна тривога, а після прогриміли вибухи.

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У Бєлгородській області прогриміли вибухи / колаж Главред: фото: https:t.me/zhest_belgorod

Сьогодні, 8 травня, у Бєлгородській області, що знаходиться в країні-агресорці Росії, місцева влада заявляє про так званий масований обстріл нібито з боку ЗСУ. Кажуть, що під "атаку" потрапило місто Шебекіно.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі пожалівся, що місто обстріляли двічі. Ніби перший обстріл не приніс руйнувань, але другий вже наробив лиха.

"Один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками", - додав Гладков.

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Губернатор Бєлгородської області заявив про обстріли / скріншот: https://t.me/vvgladkov

За його словами, в місті внаслідок обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Повідомляється про начебто постраждалих чотирьох осіб.

"Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ", - додає Гладков.

Тим часом місцеві жителі поділились в Telegram-каналі "Жесть Белгород" відео, де лунають сирени.

У Бєлгородській області звучали сирени / фото: t.me/zhest_belgorod

Дивіться відео про те, як у Бєлгородській області звучала повітряна тривога:

У соціальних мережах вже повняться реакції українців на так звану "атаку на Шебекіно".

Реакція українців на нібито "обстріл" Бєлгородщини / Скріншот: Facebook

Реакція соцмереж / Скріншот: Главред

Скріншот: Главред

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, що у РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів. у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи.

На Бєлгородщині поскаржились на "бавовну", а в області гриміли вибухи. В результаті руйнування зафіксовані в 9 житлових будинках.

На Кубані двічі був атакований Ільський нафтопереробний завод. За попередніми даними, завод був атакований українським безпілотником.

6 травня відразу кілька потужних вибухів прогриміли в окупованому РФ Криму. на місці вибухів спостерігався дим.

Дивіться відео про те, хто влаштував потужний вибух на кримській нафтобазі:

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