'Бавовна' на Бєлгородщині: містяни налякались сирен та 'атак'

Сьогодні, 8 травня, у Бєлгородській області, що знаходиться в країні-агресорці Росії, місцева влада заявляє про так званий масований обстріл нібито з боку ЗСУ. Кажуть, що під "атаку" потрапило місто Шебекіно.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі пожалівся, що місто обстріляли двічі. Ніби перший обстріл не приніс руйнувань, але другий вже наробив лиха.
"Один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками", - додав Гладков.
За його словами, в місті внаслідок обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Повідомляється про начебто постраждалих чотирьох осіб.
"Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ", - додає Гладков.
Тим часом місцеві жителі поділились в Telegram-каналі "Жесть Белгород" відео, де лунають сирени.
Дивіться відео про те, як у Бєлгородській області звучала повітряна тривога:
У соціальних мережах вже повняться реакції українців на так звану "атаку на Шебекіно".
"Бавовна" у Росії
Нагадаємо, що у РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів. у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи.
На Бєлгородщині поскаржились на "бавовну", а в області гриміли вибухи. В результаті руйнування зафіксовані в 9 житлових будинках.
На Кубані двічі був атакований Ільський нафтопереробний завод. За попередніми даними, завод був атакований українським безпілотником.
6 травня відразу кілька потужних вибухів прогриміли в окупованому РФ Криму. на місці вибухів спостерігався дим.
Дивіться відео про те, хто влаштував потужний вибух на кримській нафтобазі:
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