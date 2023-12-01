На БАМі прогриміли потужні вибухи: диверсанти підірвали два состави з паливом

У РФ заявили, що диверсія стала причиною вибухів у поїздах у Бурятії.

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На БАМі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Стали відомі подробиці вибухів на залізниці на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії.

30 листопада невідомі підірвали вантажний состав на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом), повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, поїзд загальмував. "Поки члени бригади з'ясовували в чому справа, в тунелі почалося сильне задимлення — бригада закріпила состав і покинула тунель", - наголошується в повідомленні.

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Результати вибухів на залізниці в Бурятії:

16-та цистерна з голови потягу вигоріла;

у двох цистерн (20 і 22 з голови складу поїзда) в районі зливу виявили пробоїну;

після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе;

вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо, що витекло, їх затопило.

Пізніше в цьому ж районі був підірваний ще один состав:

4 цистерни зі складу вигоріли;

ще дві були пошкоджені вогнем;

паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів.

Слідчі РФ заявили, що диверсія стала причиною вибухів у потягах у Бурятії. Порушено кримінальну справу за статтею "теракт".

Дивіться відео - на БАМі прогриміли потужні вибухи:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії. ФСБ Росії і залізничники безуспішно намагаються ліквідувати наслідки успішної операції України в Сєверомуйському тунелі, пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше у ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді, який стався в ніч на 16 листопада. За словами речника військової розвідки України Андрія Юсова, окупанти залишилися без арсеналу зброї, який там зберігався.

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