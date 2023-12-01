На БАМі прогриміли потужні вибухи: диверсанти підірвали два состави з паливом

Стали відомі подробиці вибухів на залізниці на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії.
30 листопада невідомі підірвали вантажний состав на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом), повідомляє Telegram-канал Baza.
За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, поїзд загальмував. "Поки члени бригади з'ясовували в чому справа, в тунелі почалося сильне задимлення — бригада закріпила состав і покинула тунель", - наголошується в повідомленні.
Результати вибухів на залізниці в Бурятії:
- 16-та цистерна з голови потягу вигоріла;
- у двох цистерн (20 і 22 з голови складу поїзда) в районі зливу виявили пробоїну;
- після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе;
- вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо, що витекло, їх затопило.
Пізніше в цьому ж районі був підірваний ще один состав:
- 4 цистерни зі складу вигоріли;
- ще дві були пошкоджені вогнем;
- паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів.
Слідчі РФ заявили, що диверсія стала причиною вибухів у потягах у Бурятії. Порушено кримінальну справу за статтею "теракт".
Дивіться відео - на БАМі прогриміли потужні вибухи:
Раніше повідомлялося про те, що СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії. ФСБ Росії і залізничники безуспішно намагаються ліквідувати наслідки успішної операції України в Сєверомуйському тунелі, пишуть журналісти.
Нагадаємо, раніше у ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді, який стався в ніч на 16 листопада. За словами речника військової розвідки України Андрія Юсова, окупанти залишилися без арсеналу зброї, який там зберігався.
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