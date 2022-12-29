"Ми так до Варшави не дійдемо": російські пропагандисти пересобачились через бардак у війні

Топова кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала сварку в прямому ефірі з напівбожевільним депутатом Олексієм Журавльовим.

Російські пропагандисти пересобачилися через бардак у війні / скріншот з відео

Російські пропагандисти влаштували перепалку безпосередньо в ефірі федерального каналу. Топова пропагандистка Ольга Скабєєва вирішила посперечатися з відомим горлопаном – депутатом Держдуми РФ Олексієм Журавльовим прямо в ефірі своєї передачі "60 хвилин".

Вона вирішила стримати депутата, який вічно кричав в студії про свої фантазії – по типу "розбомбимо Великобританію".

"Часи непрості. У воєнний час має бути єдиноначальність. А то у нас один депутат йде до Києва. Інший депутат йде до Львова. Третій хоче знищити Великобританію. Інший - шарахнути по Вашингтону. А мету ми яку переслідуємо? Давайте МЗС формулювати. А краще - президент Путін. А то ми так з вами ні до Варшави, ні до Лондона не дійдемо", − сказала Скабєєва.

Але той за словом в кишеню лізти не став.

"Тільки нехай (диктатор Путін - Главред) сформулює? А то я щось не бачу взагалі ніяк. Якщо ні, то тоді я буду сам формулювати", − заполошно закричав у відповідь депутат Журавльов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії-мовляв, мріє про" денацифікований " Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

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