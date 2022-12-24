"Індіанці – це росіяни": пропагандисти в РФ вигадали ще один спосіб звинуватити США

У російській телепрограмі гість студії накинувся на США. Він заявив, нібито індіанці, які зазнавали гнобленні – це насправді росіяни.

Пропагандисти в РФ вигадали ще один спосіб звинуватити США/ УНІАН, скрін

Пропагандистам в РФ примарилося "російське коріння" у корінного народу Америки – індіанців. У зв’язку з цим в країні-агресорці знайшли ще одну причину звинуватити американців "у гнобленні росіян".

У російській пропагандистській телепрограмі один зі спікерів заявив, нібито "індіанці – це росіяни", і вони "століттями зазнавали пригнічення". Відповідний фрагмент відео з’явився у Telegram.

"Я вам більше скажу – століттями англосакси пригнічували індіанців. А індіанці – це наші росіяни! Вони прийшли з Росії туди... Індіанці – це ми, росіяни!" – емоційно виголосив спікер.

Він так повірив у сказану нісенітницю, що зопалу розмахував руками, намагаючись додати більше ваги такій заяві.

скрін

Раніше виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що російський диктатор Володимир Путін уже програв війну проти України. Він зараз перебуває у такому становищі, як нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але до її остаточного завершення ще було далеко.

Нагадаємо, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що частина високопосадовців США і Європи бояться розвалу РФ. Але така позиція уже поступово пригасає. Адже все більше американців та європейців переконуються, що зберегти Росію у її нинішніх кордонах означає відтягувати у часі завершення війни в Україні. Більше того – якщо РФ не розпадеться, то років через 20 у Європі спалахне нова війна, ще потужніша від нинішньої.

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