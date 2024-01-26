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РФ тестує реакцію світу: окупанти розширюють застосування хімізброї в Україні – ISW

Анна Ярославська
26 січня 2024, 07:31оновлено 26 січня, 09:00
Російські військові почали частіше застосовувати проти українських позицій гранати РГ-ВО з хлорацетофеноном.
РФ тестує реакцію світу: окупанти розширюють застосування хімізброї в Україні – ISW
Окупанти почали застосовувати проти ЗСУ газові гранати / Коллаж: Главред, фото: 36 Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російська окупаційна армія збільшує застосування хімічної зброї у війні проти України. Можливо, таким чином загарбники "тестують" міжнародну реакцію, щоб потім розширити тип подібного озброєння. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

На брифінгу 25 січня представник Центру Андрій Рудик розповів, що російські військові почали частіше застосовувати проти українських позицій гранати РГ-ВО з хлорацетофеноном (це різновид газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями).

У грудні 2023 року Україна зафіксувала 81 такий випадок, а за перші два тижні 2024-го ворог застосував хімзброю вже щонайменше 51 раз.

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22 грудня окупанти 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ визнали, що навмисно застосовують хіміозброю, скидаючи з БПЛА гранати К-51 з газом CS на українські позиції біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.

Гранати РГ-ВО можуть вбити військових, які перебувають у землянці чи закритому приміщенні, впродовж п'яти хвилин. А дослідження показало, що нещодавно використану російську гранату РГ-ВО було виготовлено на невідомому, але, ймовірно, російському заводі в 2023 році.

В ISW нагадали, що країна-агресор є учасником Конвенції про хімічну зброю, яка забороняє її використання як метод ведення війни.

Хімічна зброя РФ

14 січня у звіті Інституту дослідження війни повідомлялося, що російські війська дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.

30 жовтня, коли російські окупанти намагалися захопити нові позиції під Куп'янськом, вони застосували хімічну зброю, щоб завдати великих втрат українським силам. Українські військові відчували дію хімічних газів, їм було важко дихати, вони відчували запаморочення і появу опіків.

24 червня спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.

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