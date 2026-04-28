"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

В ізраїльському Міністерстві закордонних справ відкинули висловлені раніше публічні звинувачення президента України.

В Ізраїлі відреагували на заяви України

Головне:

В Ізраїлі відкинули висунуті раніше звинувачення президента України

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар зробив заяву

В Ізраїлі прокоментували звинувачення України у купівлі в РФ зерна, викраденого на окупованих територіях.

В ізраїльському Міністерстві закордонних справ відкинули висловлені раніше публічні звинувачення президента України Володимира Зеленського, повідомляє N12 News.

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

"Ми відкидаємо "твіттер-дипломатію". Ще раз повторюємо нашим українським друзям: якщо у вас є докази крадіжки, надайте їх через загальноприйняті канали", – заявив глава МЗС Ізраїлю.

Що передувало

Раніше до Ізраїлю прибуло російське судно Panormitis, яке доставило велику партію зерна — понад 6 тисяч тонн пшениці та близько 19 тисяч тонн ячменю. За повідомленнями ЗМІ, може йтися про продукцію, вивезену з окупованих територій України.

У відповідь українська сторона ініціювала дипломатичну реакцію: посла Ізраїлю було запрошено до МЗС, де йому передали офіційне заперечення. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що партнерські відносини між країнами не повинні страждати через можливі операції із зерном сумнівного походження.

Крім того, за його словами, до порту Хайфи вирушило ще одне судно з аналогічним вантажем. Україна закликала ізраїльську сторону враховувати походження таких поставок і не допускати їх прийому.

Нагадаємо, посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського викликали до Міністерства закордонних справ після того, як до порту Хайфи прибули судна з викраденим українським зерном. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Як писав Главред, російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено продовольчий склад на території порту.

У Axios з посиланням на неназване джерело в Україні пишуть, що Ізраїль "фактично проігнорував" вимоги Києва щодо попереднього судна, яке розвантажило вкрадену пшеницю в порту Хайфи.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

