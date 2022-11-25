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"Жахливий початок зими": Столтенберг пояснив гнів Путіна, з яким той обстрілює Україну

25 листопада 2022, 12:25

За словами генсека НАТО, початок цієї зими для українців буде дуже важким.

Йенс Столтенберг, Владимир Путин, ракета
Столтенберг пояснив, чому Путін масово обстрілює ракетами Україну/ Reuters, УНІАН, скрін

Російський диктатор Володимир Путін масово обстрілює Україну ракетами, щоб помститися за провали на фронті та відсутність успіхів у російських окупантів. Загарбники через це жорстоко б’ють ракетами по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Sky News. Він наголосив, що така ситуація є жахливим початком зими для українців.

"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", – заявив Столтенберг.

Водночас він зазначив, що у разі перемоги Росії у війні миру у світі не буде. Тому НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Він зазначив, що світ матеріально підтримує українців у їхній боротьбі проти країни-агресора РФ, у той же час самі українці платять за цю боротьбу кров’ю.

"Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим", – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг анонсував, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті 29-30 листопада він закликатиме союзників збільшити нелетальну допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що у США побоюються застосування Росією хімічної зброї в Україні. Представники адміністрації президента США Джо Байдена оцінили, що очільник РФ Володимир Путін може спершу застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо його війська продовжать втрачати позиції на українському полі бою.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський висловив думку, що Росія має ще один козир, який вона може використати у війні проти України, – це ядерна зброя. Саме за допомогою ядерного шантажу Путін може змусити світ відмовитись надавати допомогу Україні.

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