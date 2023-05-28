"Ми не можемо терпіти дискримінацію": в РФ назвали цинічні умови "миру" з Україною

Посол РФ у Британії заявив, що держава-терористка, мовляв, готова до "миру" з Україною, проте на своїх умовах.

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В РФ назвали цинічні умови "миру" з Україною / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Посол країни-агресорки Росії у Великій Британії Андрій Келін назвав дві цинічні умови "миру" з нашою державою. Він видав, що Україна "не повинна загрожувати РФ", а окупантів "не дискримінували".

Як заявив Келін в інтерв'ю ВВС, країна-агресорка, мовляв, готова до "миру" з Україною, проте на своїх умовах. Основною умовою є те, щоб українська держава буцімто "ніколи не загрожувала Росії". Окрім того, він назвав ще одну цинічну умову – щоб російських загарбників, мовляв, "не дискримінували" у світі.

"Для нас важливі дві речі. Щоб Україна не становила загрози для Росії – це перше. І друге – щоб до росіян і українців ставилися як до решти країн світу. Як до французів ставляться в Бельгії або до італійців чи німців у Швейцарії, а не по-особливому. Ми не можемо терпіти дискримінацію. Це грубе порушення декларації прав людини і всіх інших документів", - заявив представник кремлівського режиму.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що російські загарбники в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей зібрали 152 тисячі військ. Окупанти зміцнюються і готуються до "оборони".

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ підуть на прорив:

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