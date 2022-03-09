"Явна ескалація": у США пояснили відмову від безпольотної зони над Україною

/ УНІАН

У посольстві Сполучених Штатів прокоментували ймовірність введення безпольотної зони над Україною.

У міжнародному співтоваристві тривають дискусії про подальшу допомогу Україні. Як підкреслила тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін в інтерв'ю РБК-Україна, це "ситуація, що розвивається".

"Єдине, що я хотіла б додати по безпольотній зоні: неготовність до чогось подібного частково пов'язана з тим, що це явно було б ескалацією. Іншими словами, Ви знаєте, що для США або інших союзників по НАТО, якщо вони лоб в лоб зіткнуться з російськими військовими – це, швидше за все, призведе до ескалації ситуації, а не до її деескалації", - заявила Квін.

Тимчасова повірена відзначила спроби США розрядити ситуацію в цей момент. Разом з іншими союзниками американці шукають креативний підхід, який міг би допомогти знайти "корисне рішення" для оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.