Чоловік влаштував стрілянину в США: загинули 22 людини, 60 - отримали поранення

Стрілянина велася в трьох різних точках міста. Про трагедію вже поінформовано президента Джо Байдена.

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Правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у масовому вбивстві / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 26 жовтня в США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрільбу загинули 22 людини. Від 50 до 60 осіб отримали поранення, точна кількість постраждалих невідома.

Стрілянина велася в трьох різних точках міста. Правоохоронці закликали компанії та підприємства негайно припинити роботу, а громадян попросили не виходити на вулицю, передає CNN.

Правоохоронці США з'ясували особу чоловіка, який влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон. Ним виявився 40-річний Роберт Кард.

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Як повідомляє поліція міста Льюїстон у Facebook, саме ця людина влаштувала стрілянину в барі Schemengees і боулінг клубі Sparetime Recreation.

У поліції зазначили, що Кард досі перебуває на волі, він озброєний та небезпечний. Пізніше стало відомо, що підозрюваного в масовому вбивстві вдалося затримати.

Чоловік влаштував стрілянину в місті Льюїстон / Фото: Androscoggin County Sheriff's office

У Білому домі заявили, що про трагедію вже поінформовано президента Джо Байдена.

Як повідомляв Главред, у Дніпрі патрульні поліцейські застрелили чоловіка, який накинувся на них під час перевірки авто. Водій автомобіля загинув на місці.

Пізніше в Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка. Його відправили під домашній арешт.

У Сумах сталася стрілянина в самому центрі міста. Чоловік з вікна розстріляв машину, в якій був водій і двоє пасажирів.

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