Чоловік влаштував стрілянину в США: загинули 22 людини, 60 - отримали поранення

У ніч на 26 жовтня в США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрільбу загинули 22 людини. Від 50 до 60 осіб отримали поранення, точна кількість постраждалих невідома.
Стрілянина велася в трьох різних точках міста. Правоохоронці закликали компанії та підприємства негайно припинити роботу, а громадян попросили не виходити на вулицю, передає CNN.
Правоохоронці США з'ясували особу чоловіка, який влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон. Ним виявився 40-річний Роберт Кард.
Як повідомляє поліція міста Льюїстон у Facebook, саме ця людина влаштувала стрілянину в барі Schemengees і боулінг клубі Sparetime Recreation.
У поліції зазначили, що Кард досі перебуває на волі, він озброєний та небезпечний. Пізніше стало відомо, що підозрюваного в масовому вбивстві вдалося затримати.
У Білому домі заявили, що про трагедію вже поінформовано президента Джо Байдена.
Як повідомляв Главред, у Дніпрі патрульні поліцейські застрелили чоловіка, який накинувся на них під час перевірки авто. Водій автомобіля загинув на місці.
Пізніше в Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка. Його відправили під домашній арешт.
У Сумах сталася стрілянина в самому центрі міста. Чоловік з вікна розстріляв машину, в якій був водій і двоє пасажирів.
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