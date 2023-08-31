Стрілянина в Дніпрі: суд відправив поліцейського під домашній арешт

Поліцейського, якого обвинувачують у вбивсті, не доставили до суду через стан здоров’я.

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У Дніпрі відбувся суд над патрульним, який застрелив чоловіка / колаж: Главред, фото: Радіо Свобода

У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка.

Поліцейського не доставили до суду через стан здоров’я, він брав участь у судовому засіданні по відеозв’язку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Біля будівлі суду і в залі засідань зібралися поліцейські, щоб підтримати свого колегу.

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Обвинувачення просило взяти підозрюваного під варту без права виходу під заставу. Натомість захист просив про особисте зобов’язання, призначення застави або домашній арешт.

Суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі / скріншот: Главред

"Обвинувачення просило взяти підозрюваного під варту без права виходу під заставу. Натомість захист просив про особисте зобов’язання, призначення застави або домашній арешт", - передає Радіо Свобода.

Стрілянина у Дніпрі: що відомо

Нагадаємо, що 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між водієм та правоохоронцями виник конфлікт, в результаті якого водій авто накинувся на патрульних і почав їх бити.

У Дніпрі співробітник поліції смертельно поранив чоловіка. Поліцейського затримали за фактом перевищення повноважень, з'ясовується правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї при інциденті.

У ДБР пояснили, чи був загиблий п'яним. Співробітники Держбюро розслідувань поки не може підтвердити, що в крові загиблого чоловіка через стрілянину в Дніпрі виявили алкоголь.

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