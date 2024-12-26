Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Може анонсувати візит за місяць": Франциск прийняв запрошення відвідати Україну

Маріна Фурман
26 грудня 2024, 23:39
15
Візит Папи Римського навряд чи відбудеться у новому році.
Папа Римский, украинский флаг
Чи відома дата візиту Папи Римського в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну
  • Папа Франциск може анонсувати свій візит за місяць до поїздки

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, проте дата візиту поки ще не відома. Про це сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю Радіо Свобода.

Голова УГКЦ зазначив, що в найближчих планах Папи Римського немає візиту до України, зокрема, у 2025 році.

відео дня

"Поки що немає (дати візиту - ред.), але Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", — заявив голова УГКЦ.

Позиція Папи Римського щодо ситуації в Україні - останні заяви

Як писав Главред, нещодавно Папа Римський вийшов зі зверненням, у якому країну-агресора Росію та Україну назвав "двоюрідними братами", тим самим повторюючи наратив про братні народи. Він в черговий раз не вказав, що саме РФ розпочала агресію проти України.

Раніше Папа Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі воєн в Україні та в секторі Газа. За його словами, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

Крім того, очільник Ватикану Папа Римський молився за українців і закликав до обміну полоненими між Росією та Україною - "всіх та всіх" на основі міжнародного права.

Читайте також:

Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Папа Римський папа римський Франциск Україна
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Азербайджан підтвердив збиття літака Росією: парламент вимагає вибачень від Москви

Азербайджан підтвердив збиття літака Росією: парламент вимагає вибачень від Москви

00:29Світ
"Допоможе вирівняти ситуацію на фронті": Зеленський заявив про збільшення допомоги від США

"Допоможе вирівняти ситуацію на фронті": Зеленський заявив про збільшення допомоги від США

23:27Україна
У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у Дніпрі

У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у Дніпрі

22:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Гороскоп на сьогодні 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Півням - виснаження, Щурам - тривога

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Півням - виснаження, Щурам - тривога

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

Останні новини

01:21

Окупанти атакують з різних сторін: аналітики DeepState показали оновлену мапу

00:29

Азербайджан підтвердив збиття літака Росією: парламент вимагає вибачень від Москви

26 грудня, четвер
23:39

"Може анонсувати візит за місяць": Франциск прийняв запрошення відвідати Україну

23:27

"Допоможе вирівняти ситуацію на фронті": Зеленський заявив про збільшення допомоги від США

22:55

Впораються з головоломкою не всі: знайдіть кішку, що сховалася серед сов, за 9 секунд

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
22:50

Навіщо господині додають часник в горщики з рослинами: відповідь здивує

22:28

"Дівчинку назвали на мою честь": Кіркоров жорстко зганьбився вигаданою історієюВідео

22:10

Сєдокова вкрала телефон Яніса Тімми, щоб не сісти до в'язниці: друг видав деталі

22:00

У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у ДніпріВідео

Реклама
21:57

Крістіна Орбакайте остаточно відмовилася від РФ - Пугачова відреагувала

21:54

В Україні відновили бронювання через "Дію": схема броні працівника

21:47

Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили важливий для окупантів комплекс

21:33

Колишня учасниця "Холостяка" виходить заміж

21:20

Що має стояти на новорічному столі 2025 року: мольфар дав важливі поради

20:54

В Україні із січня медогляд можна буде пройти онлайн: деталі реформи

20:52

Чому собаки все винюхують: неочікуване пояснення вчених

20:32

Нова застава у 402 млн грн: ексначальника Борисова знову відправили в СІЗО

19:55

Як зберігати борошно роками: незвична порада досвідченої господині

19:41

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують мокрий сніг та дощ

19:24

За яких умов РФ може застосувати "Орешник": Путін розкрив свої цинічні плани

Реклама
19:21

Графік вимкнення світла 27 грудня: ситуація в енергосистемі значно покращилась

19:10

Як катастрофа з літаком у Казахстані стане проблемою для ПутінаПогляд

19:05

Укрпошта різко підвищує тарифи: відправлення яких посилок стане дорожчим

19:03

Амадор Лопес упав зі сцени і опинився в лікарні

18:57

Перевершив Магучіх, але СРСР зламав йому життя: історія українського рекордсмена

18:44

РФ лякає наступом на Херсон: у РНБО озвучили ключовий задум ворога

18:29

Від запеченої скумбрії до голлівудського салату від Євгена Клопотенка: з чим смакувати новорічний випуск шоу "Я люблю Україну" 31 грудня

18:15

Що означає, якщо кішка ходить по будинку і нявкає: на що варто звернути увагу

17:55

Прийдуть біди та нещастя: 3 заборони, які не можна порушувати 27 грудня

17:43

Чи можливий масований обстріл України на Новий рік: Мусієнко дав свій прогноз

17:30

Зможе кожен: як перевірити справжнє вершкове масло чи ні в домашніх умовах

16:47

Удар по командному пункту РФ у Льгові: загинув заступник командира бригади і 17 військових

16:22

Що робити із речами померлого до 40 днів: спеціалісти назвали декілька варіантів

16:17

Готовність підтримувати Україну до перемоги різко падає у західній Європі – The Guardian

16:05

Літак, що впав у Казахстані, збила російська ракета - Euronews

15:14

Ворог штурмує наші позиції навіть на самокатах і "Жигулях" - командувач Нацгвардії

15:12

Багато господинь помиляються: на якому режимі прати постільну білизну

14:51

Ціни набирають обертів: в Україні різко подорожчав популярний овоч

14:13

Що означає, якщо впала ялинка: що, згідно з прикметами, принесе успіх чи негатив

14:11

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

Реклама
13:55

Чому мусульманам не можна їсти свиню: яка насправді причина відмови

13:55

Асма помирає: дружина Башара Ассада хвора на рак і перебуває в ізоляції в Москві

13:28

Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

13:17

Ніякої ковбаси та м'яса: оригінальний рецепт салату "Олів'є"Відео

13:17

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

12:42

"На згадку про нього": Анна Сєдокова прийняла рішення після смерті колишнього чоловіка

12:30

Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

12:23

Армія РФ вдарила по центральному ринку Нікополя: багато пораненихФото

12:21

"Час працює проти Кремля": Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає – Загородній

12:02

Підприємство з Кривого Рогу поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників на 30 млн

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти