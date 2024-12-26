"Може анонсувати візит за місяць": Франциск прийняв запрошення відвідати Україну

Візит Папи Римського навряд чи відбудеться у новому році.

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Чи відома дата візиту Папи Римського в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну

Папа Франциск може анонсувати свій візит за місяць до поїздки

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, проте дата візиту поки ще не відома. Про це сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю Радіо Свобода.

Голова УГКЦ зазначив, що в найближчих планах Папи Римського немає візиту до України, зокрема, у 2025 році.

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"Поки що немає (дати візиту - ред.), але Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", — заявив голова УГКЦ.

Позиція Папи Римського щодо ситуації в Україні - останні заяви

Як писав Главред, нещодавно Папа Римський вийшов зі зверненням, у якому країну-агресора Росію та Україну назвав "двоюрідними братами", тим самим повторюючи наратив про братні народи. Він в черговий раз не вказав, що саме РФ розпочала агресію проти України.

Раніше Папа Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі воєн в Україні та в секторі Газа. За його словами, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

Крім того, очільник Ватикану Папа Римський молився за українців і закликав до обміну полоненими між Росією та Україною - "всіх та всіх" на основі міжнародного права.

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