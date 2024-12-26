"Може анонсувати візит за місяць": Франциск прийняв запрошення відвідати Україну

Коротко:
- Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну
- Папа Франциск може анонсувати свій візит за місяць до поїздки
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, проте дата візиту поки ще не відома. Про це сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю Радіо Свобода.
Голова УГКЦ зазначив, що в найближчих планах Папи Римського немає візиту до України, зокрема, у 2025 році.
"Поки що немає (дати візиту - ред.), але Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", — заявив голова УГКЦ.
Позиція Папи Римського щодо ситуації в Україні - останні заяви
Як писав Главред, нещодавно Папа Римський вийшов зі зверненням, у якому країну-агресора Росію та Україну назвав "двоюрідними братами", тим самим повторюючи наратив про братні народи. Він в черговий раз не вказав, що саме РФ розпочала агресію проти України.
Раніше Папа Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі воєн в Україні та в секторі Газа. За його словами, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".
Крім того, очільник Ватикану Папа Римський молився за українців і закликав до обміну полоненими між Росією та Україною - "всіх та всіх" на основі міжнародного права.
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Хто такий Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.
25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.
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