Папа закликав Росію та Україну до обміну полоненими "всіх на всіх"

Глава Католицької церкви звернувся як до України, так і до країни-агресорки.

https://glavred.net/ukraine/papa-zaklikav-rosiyu-ta-ukrajinu-do-obminu-polonenimi-vsih-na-vsih-10554383.html Посилання скопійоване

Папа Франциск згадав народ України у своїй великодній молитві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 31 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Папа Римський на честь католицького Великодня помолився за українців і закликав до обміну полоненими між Росією та Україною - "всіх та всіх".

Як ідеться на сайті Vatican News, "думки" Папи "особливо звернені до жертв багатьох конфліктів у всьому світі, починаючи з конфлікту в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні".

"Нехай воскреслий Христос відкриє шлях миру до пошматованих війною народів цих регіонів", - цитує видання виступ Папи. відео дня

Далі Папа закликав до обміну полоненими між Росією та Україною

"Закликаючи до поваги принципів міжнародного права, я висловлюю сподівання на обмін усіх полонених між Росією та Україною: усіх на всіх!" - сказав понтифік.

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Великдень 2023 - коли святкують

У православних Великдень завжди настає пізніше, ніж у католиків, через використання різних календарів. Наприклад, у 2024 році православний Великдень припадає на 5 травня, що є досить пізньою датою для цього свята. У той же час, католицький Великдень у 2024 році відзначається 31 березня.

Важливо зазначити, що існують випадки, коли Великдень для католиків та православних припадає на один і той самий день. Наприклад, це станеться у наступному 2025 році, коли обидві християнські традиції святкуватимуть Великдень 20 квітня.

Хоча Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, що майже повністю збігається з григоріанським, Великдень і пов'язані з ним свята православні все ще відзначають окремо від католиків через різницю в методах розрахунку дати свята.

Папа Римський - інші заяви понтифіка

Папа Римський неодноразово потрапляв у скандали через свою лояльність до путінської агресії і небажання чітко маркувати "жертву" й "агресора", задовольняючись визначенням російсько-української війни як "конфлікту". Зокрема, на прохання ОП приїхати в Україну, у пресслужбі Папи заявили, що той погодиться здійснити цей візит лише в тому разі, якщо він відвідає ще й Москву.

Попереднього разу глава Католицької церкви зганьбився скандальною заявою і запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред