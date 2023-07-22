"Приліт в аеродром і нафтобазу": у Криму гримлять потужні вибухи в районі Джанкоя

У захопленому російськими окупантами Криму прогриміли нові вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух по Кримському мосту.
Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя, повідомляє Telegram-канал "ЧП/Крым".
"Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", — повідомляє окупаційна влада півострова.
За повідомленнями в Мережі, вибухи прогриміли в Красногвардійському районі. За словами очевидців, вибухи лунали протягом десяти хвилин.
Як уточнюється, в Криму вибухи прогриміли в районі селища Октябрське, повідомляють про приліт по складу БК.
"Попередньо, в Криму був приліт БПЛА в аеродром і нафтобазу", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - у Криму нова "бавовна":
Раніше з'явилися супутникові знімки з полігону окупантів у Криму. В окупованому Криму вже кілька днів детонували боєприпаси на території Старокримського військового полігону російських окупантів. У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки вибухів.
Раніше також повідомлялося про те, що після "бавовни" в Севастополі стовп диму видно за кілометри. Тоді також заявляли про атаку безпілотників. Стало відомо, що були атаковані резервуари з паливом. Вони горіли в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті.
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