"Приліт в аеродром і нафтобазу": у Криму гримлять потужні вибухи в районі Джанкоя

Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито окупантами.

https://glavred.net/ukraine/prilet-v-aerodrom-i-neftebazu-v-krymu-gremyat-moshchnye-vzryvy-v-rayone-dzhankoya-10487530.html Посилання скопійоване

У Криму нова "бавовна" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

У захопленому російськими окупантами Криму прогриміли нові вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух по Кримському мосту.

Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя, повідомляє Telegram-канал "ЧП/Крым".

"Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", — повідомляє окупаційна влада півострова.

відео дня

За повідомленнями в Мережі, вибухи прогриміли в Красногвардійському районі. За словами очевидців, вибухи лунали протягом десяти хвилин.

Як уточнюється, в Криму вибухи прогриміли в районі селища Октябрське, повідомляють про приліт по складу БК.

"Попередньо, в Криму був приліт БПЛА в аеродром і нафтобазу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - у Криму нова "бавовна":

У Криму нові вибухи / скріншот

Раніше з'явилися супутникові знімки з полігону окупантів у Криму. В окупованому Криму вже кілька днів детонували боєприпаси на території Старокримського військового полігону російських окупантів. У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки вибухів.

Раніше також повідомлялося про те, що після "бавовни" в Севастополі стовп диму видно за кілометри. Тоді також заявляли про атаку безпілотників. Стало відомо, що були атаковані резервуари з паливом. Вони горіли в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті.

Більше новин: