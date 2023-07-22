"ЗСУ наближаються": стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму

Наталія Гуменюк розповіла про сезон "бавовни" на окупованому півострові.

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Наталія Гуменюк прокоментувала" бавовну " в Криму / колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Сили оборони України попереджали про сезон "бавовни" у тимчасово окупованому Криму і тримають слово, заявила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог відчуває занепокоєння навіть у тилу. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, коментуючи "бавовну" на окупованому півострові.

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємося. Просування Сил оборони — це не тільки рух по лінії фронту, це рух в глибокому тилу, де ворог відчуває занепокоєння", - заявила Гуменюк.

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За словами спікера Сил оборони півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні Сили України наближаються.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму ВСУ спалили нафтобазу і склад армії РФ. Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Криму гримлять потужні вибухи в районі Джанкоя. "Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", — повідомила окупаційна влада півострова.

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