Вибухи на Кримському мосту - ляпас для Путіна, вони триватимуть - ГУР

Кримський міст є вразливою і незаконною конструкцією, яка повинна бути демонтована, сказав представник військової розвідки України Андрій Юсов.

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Кримський міст повинен бути демонтований, інакше вибухи будуть не останніми - ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Вибухи на Кримському мосту - ляпас для іміджу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна. Вони триватимуть, доки не відбудеться демонтаж незаконної конструкції. Окупанти отримали сигнал про те, що вони повинні піти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що вибухи на незаконно зведеному російськими окупантами Кримському мосту показали – конструкцію не можна назвати невразливою. Інциденти стали ляпасом для іміджу Путіна.

За словами спікера ГУР, вибухи триватимуть, доки естакада не буде демонтована. До того ж це сигнал окупантам, що прийшов час піти з української землі.

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"Вибухи ще раз продемонстрували, що символ "русского мира" – Кримський міст – точно не є чимось невразливим – мало того, що незаконна, а ще й нестабільна конструкція. Звичайно, це певною мірою вирок тим російським керманичам, які доповідали нагору, що все під контролем і під захистом, комар не пролетить, все в наших руках. Це не так, і ми бачимо, що вже не вперше, і вочевидь не востаннє, поки конструкція не буде демонтована, з нею щось трапляється. Висновок один – це сигнал для режиму Путіна і всіх ра**истів на наших землях – забирайтесь геть", - підкреслив Андрій Юсов.

Вибухи на Кримському мосту

Нові вибухи на Кримському мосту прогриміли вночі 17 липня. Після цього "впав" проліт незаконно спорудженої окупантами естакади на захопленому Кримському півострові. Фейкова місцева "влада" змушена була перекрити рух мостом.

На думку військового експерта Олега Жданова, вибухи на Кримському мосту - удар нижче пояса для ФСБ і Росгвардії. Ситуація показала, що вони не в змозі забезпечити безпеку сакрального для окупантів Росії об'єкта.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Кримський міст повинен бути нейтралізований. На думку, українського гаранта, незаконна споруда - ворожий об'єкт, який несе війну в Україну.

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