Кривий Ріг струснув землетрус: де відчувалося найсильніше

В Україні стався землетрус / Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 21 січня, в Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бали.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, повідомили у головному центрі спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 06: 17: 15 за київським часом.

Відзначається, що джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі Кривого Рогу, на глибині 5 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, що знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні до струсу, утвореного легким вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні Центру.

Нагадаємо, одним з останніх землетрусів в Україні було 23 вересня. Тоді сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Читайте ще: