УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кривий Ріг струснув землетрус: де відчувалося найсильніше

21 січня 2022, 09:58

Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області.

землетрус
В Україні стався землетрус / Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 21 січня, в Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бали.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, повідомили у головному центрі спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 06: 17: 15 за київським часом.

Відзначається, що джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі Кривого Рогу, на глибині 5 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, що знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні до струсу, утвореного легким вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні Центру.

false

Нагадаємо, одним з останніх землетрусів в Україні було 23 вересня. Тоді сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Читайте ще:

viber
новини Кривого Рогу Дніпропетровська область землетрус
Зараз ви переглядаєте новину «Кривий Ріг струснув землетрус: де відчувалося найсильніше». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіГороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощі Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць 18 січняАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць 18 січня Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватисяВесілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуРада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбіАстролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі
11:00

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілля

10:47

Злетіла з котушок: Мадонна показувала промежину і валялася по підлозі студії звукозапису

10:45

Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуВідео

10:35

Гірка безхазяйна, грошей не дадуть: у Харкові жінка розбилася, катаючись у лижному комплексіВідео

10:23

Чи загрожують Україні ракетні удари РФ - відповідь військового експерта

Реклама
10:21

Тарифи на комуналку злетять: у Нацбанку назвали причину і терміниВідео

10:04

Іспанія відправила армаду військових кораблів у Чорне море через російську загрозу

09:58

Кривий Ріг струснув землетрус: де відчувалося найсильнішеВідео

09:35

Виводить з ладу танк одним пострілом: Британія відправила Україні 2000 одиниць озброєння - Sky News

09:26

Місячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяцяВідео

09:26

Чим лікуватимуть коронавірус: у МОЗ розповіли, які препарати закуплені

09:20

У США запропонували озброїти Україну: зброя піде по ленд-лізуВідео

09:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

08:58

Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиВідео

08:41

В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

08:39

На Харківщині хлопчик-сирота з сусідом врятували бабусю і племінників з палаючого будинкуВідео

08:21

Як можна використовувати мікрохвильовку: 7 швидких лайфхаків господиням на замітку

08:17

Не олігархи: Каспаров розповів, хто впливає на Путіна в питаннях війни

07:56

Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силВідео

07:48

Британія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - Times

Реклама
07:28

Артур Логай розповів, як під час зйомок серіалу Дім Бобринських долав внутрішні страхиВідео

07:18

"Вашій безпеці загрожує лише безглузда війна з Україною": Блінкен звернувся до росіян

06:37

Вторгненням в Україну вважатиметься, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - БлінкенВідео

06:20

Путін зламає собі шию в Україні, якщо полізе з широкомасштабною війноюПогляд

06:00

Звинувачення щодо Донбасу і "накачування зброєю": у Кремлі висловилися про зустріч Путіна з Зеленським

05:58

Як пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальнику

05:44

Україну атакує арктичний холод: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

05:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

05:40

Найсмачніші сирні коржі на швидку руку: готувати всього 10 хвилинВідео

05:21

Нова розмова Байдена та Путіна: у Білому домі зробили заяву про ситуацію щодо діалогу у ЖеневіВідео

04:35

6 кухонних лайфхаків, які зроблять життя будь-якої господині простішим

04:33

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

03:58

Дика, як і раніше, але вже не янгол: груди Наталії Орейро так і норовили вислизнути з міні-сукні

03:58

Кому не можна їсти пельмені - коментар дієтолога

03:48

Долар по 30: з'явився страшливий прогноз рекордного обвалення гривніВідео

02:23

Поверне до життя, позбавить рослини від хвороб: як приготувати ефективне добриво з цибулевого лушпиння

02:11

Дієтолог пояснила, чим небезпечно закушувати алкоголь

02:10

"Принцеса Діана" показала татуювання на голеному лобку: зірка серіалу Корона засвітила інтимне фото

01:29

Безлактозне молоко: Комаровський розповів, чи є користь і кому потрібно його питиВідео

01:07

В Україні вводять "податок на город": кому і коли доведеться розщедритисяВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20 січня, четвер
23:59

Україну в лютому атакує холоднеча і різкі перепади температуриВідео

23:33

Поїхали у відпустку, а дружина народила під час туру Європою: родині дали рахунок на 90 тисяч євроВідео

23:32

Принесе удачу і огорне багатством: де в будинку потрібно обов'язково повісити дзеркалоВідео

22:47

Тіло немовляти тиждень лежало у ванні: під Вінницею батьки не хочуть ховати померлу дитинуВідео

22:30

У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєФото

22:00

Заражаються вакциновані й ті, хто вже перехворів: лікар розповів про ситуацію з COVID-19 на ЛьвівщиніВідео

21:33

Зв'язали мотузкою і били до напівсмерті: під Одесою жорстоко знущалися над підліткомВідео

21:19

Легенду світового футболу Пеле терміново госпіталізували зі смертельним захворюваннямВідео

20:59

Які продукти знижують ризик інфаркту - відповідь дієтолога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти