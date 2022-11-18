Трохи потрусило: в Україні стався землетрус

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус належить до невідчутних.
У п'ятницю, 18 листопада, в одній з областей України стався землетрус.
Як свідчать дані Головного центру спеціального контролю, землетрус стався у Чернівецькій області.
Землетрус стався магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.
"Землетрус зафіксували в п'ятницю, 18 листопада, опівночі. Його епіцентр був розташований в районі міста Новодністровська, на глибині 4 км", - йдеться в повідомленні.
У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус належить до невідчутних.
Отже, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Нагадаємо, 21 січня, в Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала.
Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.
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