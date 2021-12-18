У Європі стався сильний землетрус: потрусило Італію і Грецію

Землетрус торкнувся 2 країни ЄС / Фото: pixabay.com

У суботу, 18 грудня, в Італії в районі Бергамо близько полудня стався землетрус магнітудою 4.4.

Як пише агентство ANSA, епіцентр землетрусу припав на Бонаті Сотто, містечко поблизу Бергамо з населенням 6 тисяч.

Глибина землетрусу була на рівні 26 км. Він відчувався по всій Ломбардії.

Зокрема, в Мілані багато людей, перелякані поштовхами, вибігли на вулиці. Незабаром стався ще один землетрус. Але воно вже було менш сильне, ніж перше з епіцентром в Осіо-Сотто. Потрусило в 11:57, на глибині 24,9 кілометра.

Також у суботу на півдні Греції стався землетрус магнітудою 5,4 бала. Про постраждалих і руйнування немає інформації, пише Ekathimerini.

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Поштовхи були зафіксовані з магнітудою 5,4 бала і глибиною майже 58 км. землетрус стався о 05: 16 в морі між Пелопоннесом і островом Крит, але воно відчувалося на великій території від Афін до Криту.

"Це тривало близько п'яти секунд, відчувалося досить сильно навіть у підвалі будівлі", - зазначив свідок у місті Ханья на Криті.

Нагадаємо, на Канарах-острові Ла-Пальма триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. За даними Національного географічного інституту, протягом дня на острові зафіксовано більше 60 землетрусів. Внаслідок, вулиці потонули в товщі попелу.

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