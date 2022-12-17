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У США поставили РФ на місце через ниття про поставки ЗРК Patriot Україні

17 грудня 2022, 00:10
Представник Держдепу наголосив, що Штати і надалі будуть надавати підтримку Україні у сфері безпеки.
У США поставили РФ на місце через ниття про поставки ЗРК Patriot Україні
У США поставили РФ на місце через ниття про поставки ЗРК Patriot Україні / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

У Сполучених Штатах Америки відповіли на ниття російських посадовців щодо того, що постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot буцімто "призведе до непередбачуваних наслідків". США наголосили, що РФ одноосібно несе відповідальність за будь-які провокації щодо війни в Україні. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател у коментарі CNN.

"Єдині провокаційні заходи, які були вжиті протягом усього цього конфлікту, здійснюються Росією. США не перебувають і ніколи не перебували у стані війни з Росією", - підкреслив він.

Представник Держдепу зауважив, що США роблять "саме те, що мають робити".

Ведант Пател наголосив, що Штати і надалі будуть надавати підтримку Україні у сфері безпеки, аби наша держава могла захистити свою територіальну цілісність.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, США завершують підготовку з відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

"Ми вже тривалий час обговорюємо передачу Україні систем Patriot з нашими партнерами, тому що ця система дорога і розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - зазначив міністр.

Відомо, що американські партнери планують відправити в Україну одну батарею ЗРК Patriot, яка охоплює до восьми пускових установок. Комплекси ППО виділять із запасів Пентагону і перемістять їх з іншої країни.

Нещодавно президент США Джо Байден натякнув на новини про можливе постачання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Прямо перед посадкою Байдена на президентський літак репортер запитав у нього, чи будуть США передавати Україні ракетні комплекси Patriot. "Ви все почуєте через кілька хвилин", - сказав Байден.

Як зауважив редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, американська система ППО Patriot легко здатна збивати іранські дрони моделі "Шахед", але вона в принципі призначена для знищення балістичних ракет.

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війна в Україні військова допомога ЗРК Patriot
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