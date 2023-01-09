Потужна "бавовна" на авіабазі Енгельс-2: росіяни готуються до нових вибухів — Схеми

На нових знімках помітили напіврозібраний Ту-95, транспортний літак Іл-76 або Іл-78 і пасажирський літак Ту-154.

На авіабазі Енгельс-2 зменшилася кількість літаків РФ / Вікіпедія

Росіяни готуються до нових можливих ударів по авіабазі Енгельс-2 в Саратовської області, про це свідчать нові супутникові знімки Planet Labs.

На аеродромі окупанти встановили захисні бар'єри, які можуть захистити техніку при ймовірних вибухах, пишуть Схеми.

Їх поставили поруч зі злітною смугою в східній частині аеродрому. На думку військових експертів, що це може бути захист від осколків ймовірних вибухових пристроїв.

Крім того, на аеродромі також стало менше боєздатних стратегічних бомбардувальників РФ. Зокрема, кількість боєздатних літаків на аеродромі скоротилася до шести — станом на 7 січня там знаходиться чотири Ту-95 і два Ту-160. При цьому на знімках за 6 грудня 2022 року літаків було близько 20.

Разом з тим журналісти також помітили на нових знімках напіврозібраний Ту-95, транспортний літак Іл-76 або Іл-78 і пасажирський літак Ту-154.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, раніше в російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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