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Молдова продовжила контракт із Газпромом: коли почнуться поставки

29 жовтня 2021, 21:56

На переговорах в Санкт-Петербурзі сторони домовилися за формулою ціни, аудиту заборгованості, що утворився в компанії Модовагаз.

Газ ціни
Молдова відновила постачання газу з РФ / Reuters

Молдова все ж таки продовжила контракт на постачання газу на п'ять років із Газпромом - відомо, що російська сторона погодилася з формулою ціни, запропонованою Кишиневом, пише видання Point.

За його даними, на переговорах у Санкт-Петербурзі сторони домовилися за формулою ціни, аудиту заборгованості, що утворився в компанії Модовагаз. Крім того, досягнута домовленість про необхідність подальших переговорів для встановлення графіка платежів.

Відзначається, що попередній контракт між Газпромом і Молдовагазом буде продовжений на п'ять років. При цьому російська сторона погодилася із запропонованою молдавськими представниками формою ціни.

Деталі угоди не розкриваються. Відомо, що поставки в рамках нового контракту почнуться із 1 листопада 2021 року.

Шантаж Газпрому на тлі запуску СП-2

Газову кризу в Європі пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в європейських ПСГ після холодної зими і позиція Газпрому, який на тлі процесів, пов'язаних із запуском газопроводу Північний потік-2, відмовляється від додаткових поставок газу в країни ЄС.

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Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. За словами керівника компанії, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів для поставок газу в ЄС, а зараз і зовсім поставили Брюсселю ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і дешевий газ, або високі ціни на паливо і проблеми з його прокачуванням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ в Європі пов'язане з політикою Газпрому, який торгується за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації СП-2.

Тим часом у Москві готуються до можливого запуску Північного потоку-2. За словами віце-прем'єра Уряду РФ Олександра Новака, газопровід практично готовий до введення в експлуатацію.

Представник Росії в ЄС Володимир Чижов 19 жовтня сказав, що газопровід СП - 2 вже може працювати. Залишилося пройти процедуру сертифікації. Як заявив російський дипломат, чим швидше запрацює газопровід, тим краще буде для Європи.

viber
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