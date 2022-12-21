"Можуть впоратися тільки вони": в РФ запропонували відправляти на війну жінок-ув'язнених

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин підтримав пропозицію російського депутата.

У РФ запропонували відправляти на війну жінок-ув'язнених / mk.ru

У Свердловській області РФ депутат запропонував відправляти на війну в Україну жінок-ув'язнених.

За словами В'ячеслава Вегнера, до нього звернулися Росіянки, які знаходяться в одній з виправних колоній, пише "Дождь".

"Зараз до мене звернувся колектив жінок, які відбувають покарання в ІК-6 міста Нижнього Тагілу Свердловської області. Вони готові відправитися в зону спеціальної військової операції в якості зв'язківців, лікарів, медсестер, щоб надавати там посильну допомогу нашим військовослужбовцям", - заявив депутат.

Він заявив, що на війні "багато праці, з якою можуть впоратися тільки жінки".

"Це і поранених винести з поля бою, це і первинна обробка ран, перев'язка, це робота в госпіталях. Як би всі ніс не морщили, ми розуміємо, є поранені, їх кількість значна", - пояснив Вегнер.

Відзначається, що глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин підтримав пропозицію депутата.

"Абсолютно з вами згоден. Не тільки медсестрами і зв'язківцями, а також в диверсійних групах і снайперських парах. Всім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо", - заявив бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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