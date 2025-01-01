'Трамп може повернутись до України спиною': названо цілі нового президента США

Новообраний президент США Дональд Трамп буде більше зосередженим на внутрішніх питаннях, які цікавлять виборців, зазначив Яковенко.

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Трамп може повернутись спиною до України - Яковенко / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, Офіс президента України

Про що сказав Яковенко:

Світогляд Трампа сформований інакше і Україна не є для нього пріоритетом

Тарифна війна з Китаєм простіша для вирішення ніж війна в Україні

Трамп у разі провалу переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним цілком може повернутись до України спиною, адже буде більше зосереджений на інших питаннях. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко.

На думку Яковенка, світогляд Дональда Трампа влаштований інакше, ніж у багатьох інших.

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"Для вас і для мене Україна сьогодні - головна країна, а ось для Трампа, припускаю, Україна цінності не становить. І я не виключаю, що в разі провалу угоди він може обтрусити руки і сказати, умовно кажучи, таке: я забув, де розташована Україна. У Європі? Ось нехай європейці і розбираються з цією проблемою. Війна йде в Європі, і європейці мають її гасити так, як можуть", - вказує Яковенко.

Він стверджує, що Трамп має інші пріоритети, такі як тарифна війна з Китаєм. У цій сфері він має всі інструменти для досягнення цілей, зокрема зменшення присутності китайських товарів на американському ринку. Раніше він пропонував ввести 60% тарифи на китайську продукцію, а в разі потреби може підвищити мита до 100%.

Яковенко додає, що такий крок значно простіший для реалізації, ніж розв'язання війни в Україні.

Аналітик сказав, що Трамп також більше зосереджений на внутрішніх питаннях, які цікавлять його виборців, зокрема врегулювання проблем із Китаєм, депортація мігрантів і гендерні питання. Для його електорату важливіша ситуація всередині США, і багато з них навіть не знають, де знаходиться Україна.

"Ще одне важливе завдання для Трампа - "осушення вашингтонського болота". І тут, як і в ситуації з Китаєм, у нього теж є необхідні ресурси. Наразі під Трампом значною мірою будуть судова система та кадрові призначення. Він може звільнити кілька десятків тисяч чиновників і закрити інституції, які вважає зайвими", - вказує експерт.

Яковенко припускає, що через такі пріоритети Трамп може обрати легші для себе завдання і зрештою повернутися до України спиною.

"Але не стверджую, що саме так і буде. Адже останні висловлювання Трампа і членів його команди якраз таки вказують на наміри допомагати Україні. І це обнадіює.Загалом, можливі різні варіанти розвитку подій. Трамп - непередбачувана людина", - робить висновок експерт.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії оголосив амбітні плани, зокрема завершити війну в Україні до початку своєї каденції та підтримувати економіку США шляхом введення тарифів. Однак, як зазначає The Hill, після перемоги на виборах у листопаді Трамп визнав, що виконання цих обіцянок може бути складнішим, ніж він очікував.

Після його обрання все більше обговорюється ймовірна розмова між Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припустив, що Путін у такому діалозі спробує дискредитувати Україну та її президента Володимира Зеленського, звинувачуючи Київ у небажанні переговорів. На думку Яковенка, розмова між Трампом і Путіним виглядає практично неминучою.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Трамп вважає завершення війни в Україні можливим лише за умови, якщо Київ буде сильним у військовому плані.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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