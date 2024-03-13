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Міг бути знищений ударом дрона: в Росії "задвохсотився" віце-президент "Лукойла"

Юрій Берендій
13 березня 2024, 19:56
У Росії повідомили про смерть вже четвертого топ-менеджера компанії "Лукойл" за останні 2 роки.
Міг бути знищений ударом дрона: в Росії 'задвохсотився' віце-президент 'Лукойла'
В Росії "задвохсотився" віце-президент "Лукойла" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Віце-президент російської нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус помер у віці 53 років. Водночас, про причини смерті не повідомляється. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

У некролозі зазначено, що Віталій Робертус працював "виключно" у "Лукойлі" протягом 30 років. Він приєднався до компанії відразу після закінчення інституту і працював на посаді економіста.

Також у прес-релізі зазначено, що Віталій Робертус був удостоєний державних та відомчих нагород.

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Водночас РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомило, що Віталій Робертус міг загинути внаслідок удару дронів по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. Зазначається, що цю інформацію наразі перевіряють.

За даними видання The Moscow Times, Віталій Робертус став четвертим топ-менеджером "Лукойлу", який помер протягом останніх двох років. У жовтні 2023 року у віці 66 років через серцеву недостатність помер голова ради директорів компанії Володимир Некрасов. Він очолив раду директорів після несподіваної смерті попереднього голови Равіля Маганова. Равіль Маганов загинув 1 вересня 2022 року після того як випав з верхнього поверху головного корпусу Центральної клінічної лікарні в Москві.

У травні 2022 року в підмосковних Митищах помер колишній віцепрезидент та начальник головного управління постачання та продажу Лукойлу Олександр Суботін. Засоби масової інформації повідомляли, що смерть настала під час неуспішного обряду у шаманів, під час якого за допомогою отрути жаби намагалися вилікувати його від проблем з алкоголем.

Що відомо про компанію "Лукойл"?

"Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній. За обсягами виручки компанія посідає друге місце в РФ після Газпрому. Про це повідомляє Вікіпедія.

Основні види діяльності компанії - операції з розвідки та видобутку нафти і газу, виробництво і реалізація нафтопродуктів. Лукойл є найбільшою у світі приватною нафтовою компанією за доведеними запасами сирої нафти. Компанія відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії, на її частку припадає понад 20 % видобутку нафти країни.

Удари по російським нафтопереробним заводам

У Нижегородській області Росії призупинено щонайменше половину виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСІ) після атаки дронів на місто Кстово, де розташоване підприємство.

У ніч на 13 березня Росія повідомила про масовану атаку дронів. Під удар потрапили нафтопереробні підприємства - у Рязані, Кстово (Нижегородська область) і Киришах (Ленінградська область). Ці нафтопереробні заводи входять до топ-5 найбільших у Росії.

Глава Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував удари по нафтопереробних заводах Росії, зазначивши, що це призвело до скорочення російського експорту нафтопродуктів на третину.

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