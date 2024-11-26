Капітуляція на умовах РФ: Путін тисне на захід у питанні війни - Лакійчук

Путіну не потрібно, щоб західні партнери вплинули на Україну, він хоче іншого.

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Путін активно брязкає ядерною зброєю, щоб стримувати Захід / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Лакійчук:

Путін хоче схилити Україну до переговорів

РФ прагне капітуляції України

Кремль погрожує Заходу ядерною зброєю

Країна-агресор Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну намагається тиснути на західних партнерів з метою припинення допомоги ЗСУ та українцям.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Однак, за його словами, кремлівський диктатор Путін не має на меті посилити тиск на Україну зі сторони західних партнерів.

"Формальні вимоги він висловив - Росія завдаватиме ударів по Україні та країнам, які їй допомагають. Тобто це означає "не допомагайте Україні" - мовляв, ви не допомагатимете, я не стрілятиму. Але, на мою думку, це формальна заява", - зауважив він.

Натомість неформально Путін хоче примусити Україну до мирних переговорів, але лише на його власних умовах. Тобто, фактично, за планом диктатора, Україна має капітулювати.

Дивіться відео про те, чому Путін хоче, щоб Захід припинив допомогу Україні:

"Орбан, здається, сказав, що було самогубством та дурістю воювати проти ядерної держави. Власне, це позиція Путіна, яку він намагається донести до всього світу: я маю ядерну зброю - складіть зброю, слухайте, що я скажу", - додав Лакійчук.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Можливість мирних переговорів України і Росії - що відомо

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп багато разів наголошував на готовності працювати над проведенням мирних переговорів між Україною та країною-агресором Росією. У ЗМІ з'явилась інформація, нібито політик може розпочати перемовини з Україною, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін розірве військові відносини з Китаєм.

При цьому, як раніше писав Главред, соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті, Майк Раундс, висловився проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною через те, що Кремлю не можна довіряти.

Напередодні також політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав - якщо Путін погодиться на перемир'я, це точно спровокує серйозну внутрішньополітичну кризу, яка накладеться на економічну кризу, пов'язану з нафтою.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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