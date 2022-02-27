Міноборони Казахстану не відправлятиме військових в Україну

Казахстан підтримує Україну / reuters, Вікіпедія

Влада Казахстану відповіла Кремлю відмовою на прохання відправити війська в Україну.

Як повідомляє телеканал NBC News, Казахстан не погодився брати участь у масштабній війні на території України. Крім того, уряд країни підтвердив, що не визнає самопроголошені "ЛДНР".

Зокрема, Міністерство оборони Казахстану заявило, що не відправлятиме своїх військовослужбовців на Україну

"Запит про направлення Казахстанських військовослужбовців на Україну або будь - яку іншу країну не надходив, відповідно, і не розглядається", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також наголошується, що у Вашингтоні вітали рішення Нур-Султана і по військах, і по "республіках".

Реклама

"Дивовижний розвиток подій від традиційного союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів", - сказано в повідомленні медіа.

Нагадаємо, Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту - Київський та Житомирський напрямки.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

Читайте також: