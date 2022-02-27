УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Міноборони Казахстану не відправлятиме військових в Україну

27 лютого 2022, 21:07

У Вашингтоні вітали рішення Нур-Султана.

Казахстан
Казахстан підтримує Україну / reuters, Вікіпедія

Влада Казахстану відповіла Кремлю відмовою на прохання відправити війська в Україну.

Як повідомляє телеканал NBC News, Казахстан не погодився брати участь у масштабній війні на території України. Крім того, уряд країни підтвердив, що не визнає самопроголошені "ЛДНР".

Зокрема, Міністерство оборони Казахстану заявило, що не відправлятиме своїх військовослужбовців на Україну

"Запит про направлення Казахстанських військовослужбовців на Україну або будь - яку іншу країну не надходив, відповідно, і не розглядається", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також наголошується, що у Вашингтоні вітали рішення Нур-Султана і по військах, і по "республіках".

Реклама

"Дивовижний розвиток подій від традиційного союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів", - сказано в повідомленні медіа.

Нагадаємо, Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту - Київський та Житомирський напрямки.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини України новини Казахстану
Зараз ви переглядаєте новину «Міноборони Казахстану не відправлятиме військових в Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий директор Газпрому наклав на себе рукиФінансовий директор Газпрому наклав на себе руки Що змінить участь білоруської армії у війні на боці РосіїЩо змінить участь білоруської армії у війні на боці Росії В Україну з Польщі прибула колона з боєприпасамиВ Україну з Польщі прибула колона з боєприпасами "Такого в РФ ще ніколи не було": окупанти втратили понад 1000 військових за добу"Такого в РФ ще ніколи не було": окупанти втратили понад 1000 військових за добу Під Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з УкраїниПід Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з України

Останні новини

14:53

Повне виведення військ: Арестович озвучив вимоги України на переговорах з Росією

14:48

На Охтирку скинули смертоносні вакуумні бомби: вони заборонені у всьому світі

14:39

Ядерна загроза Путіна: Китай застеріг Росію

14:38

Офіційно: військовослужбовці з острова Зміїний живі

14:31

"Хочу повіситись": у мережі з'явилося фото листування російського солдата з матір'ю

Реклама
14:24

На Чернігівщині місцеві жителі заблокували рух техніки РФ

14:04

"Не можете літати – не зможете і їздити": УЗ закликала Європу й Азію зупинити поїзди до РФ

14:04

Японія виділить Україні $100 млн для допомоги у відбитті в російській агресії

13:35

Російські золотовалютні резерви мають стати джерелом репараційПогляд

13:26

Окупанти обстріляли Харків з "Градів"

13:22

Російські загарбники нещадно обстрілюють Чернігів

13:15

Шмигаль: Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою

13:13

Українців закликали знищувати передавачі окупанта і показали, як вони виглядаютьФото

12:56

Розстріл на місці: у Києві з мародерами боротимуться за законами воєнного часу

12:45

На Сумщині окупанти на БТР розстріляли легкове авто з цивільнимиВідео

12:42

ЗСУ знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і Сартану

12:29

Вторгнення Росії йде "не за графіком", окупанти дезорганізовані - Міноборони Британії

12:19

Переговори Росії та України стартували - пряма трансляція

12:14

Гімн України перед танком РФ: мешканці окупованого Бердянська вийшли на акцію протестуВідео

12:11

Банки України закликали повернути кредитні ліміти

Реклама
12:08

У базі даних Кремля виявили телефони цілого пулу ворожок

12:05

Google Maps заблокували 2 функції відстеження в Україні

12:00

Західні ЗМІ розповіли, як Зеленський переконав вдарити по РФ жорсткими санкціями

11:44

Провалений план Бункерного Діда: які виходи є у Путіна з війни в УкраїніПогляд

11:34

Харків тримає оборону - відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати

11:29

У Харкові змінили час комендантської години - вона почнеться з 16:00

11:19

Зеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою

11:17

Війна РФ проти України: Євросоюз скликав екстрену зустріч глав Міноборони країн-членів

10:57

Українська делегація прибула на зустріч з російською до білоруського кордонуВідео

10:41

У Дніпрі під час комендантської години розстріляли авто – ЗМІ

10:28

У російських окупантів під Києвом закінчується пальне

10:21

Путін послав до Києва за Зеленським сотні найманців-вбивць - The Times

10:18

Переграла і знищила: на Сумщині жінка поставила окупантів на місце

10:17

На Дніпропетровщині ситуація контрольована і спокійна, штаб працює цілодобово

10:02

Черги на десятки метрів: у Києві люди взяли в облогу супермаркети ще задовго до відкриття

09:43

Поки РФ намагається захопити Україну, Японія пред'явила претензії на Південні Курили

09:35

Окупанти хочуть зайти в Херсон, прикриваючись "живим щитом" з мирного населення

09:34

У Харкові ЗСУ знищили в школі 20 російських диверсантів

08:55

Розстрілюватимуть на місці: в Охтирці вирішили радикально боротися з мародерами

08:50

Під Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з УкраїниВідео

Реклама
08:32

"Біжіть, чорт візьми, в ліси. Сидіть і вдома бухайте": Міхалок емоційно звернувся до військових Білорусі

08:14

Комендантська година в Києві: сьогодні в столиці відкриються продуктові магазини і запрацює транспорт

08:10

"Як ти будеш дивитися нам в очі?": житель Дніпра звернувся до брата-чиновника Міноборони Білорусі

07:55

Міністр Верещук розповіла, як російські агресори б'ють по колонах біженців з "Градів"

07:48

"У полку інтербандерівців прибуло": українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ

07:30

Обдурили і завели в глухий кут: двоє сумчан зуміли голіруч захопити російський БТР

07:30

Що змінить участь білоруської армії у війні на боці РосіїПогляд

07:01

"Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка

06:46

Білорусь може відмовитися від без'ядерного статусу - результати "референдуму"

06:14

У війні з Росією стався перелом - глава Міноборони України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти