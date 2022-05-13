У Пентагоні кажуть, як артилерія ЗСУ зриває просування окупантів на Донбасі / УНІАН і ua.depositphotos.com

Українська артилерія зриває зусилля Росії щодо наступу на Донбасі. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на слова високопоставленого представника Міноборони США (Пентагону).

Зокрема, чиновник говорив, що мав на увазі спроби Росії перекинути сили через річку Сіверський Донець з метою зміцнення позицій на півночі Донбасу.

Чиновник також сказав, що між Ізюмом і Слов'янськом зараз йдуть жорстокі бої, але поки в жодному з них росіяни не змогли досягти великого прогресу.

Однак, як каже представник Пентагону, окупанти ціною великих втрат домоглися поступових успіхів на захід від Попасної.

Той факт, що ЗСУ успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку Сіверський Донець, окремо відзначили і представники розвідки Британії.

читайте такожСучасна західна артилерія, що хлинула в Україну, змінить хід війни - Washington Post

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України продовжують нищити російські окупаційні війська, які намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний. Українські захисники вже жартують, що острів Зміїний перетворюється на нову Чорнобаївку. Було оприлюднено відео знищення ворожого катера загарбників типу Серна.

До того ЗСУ вже били по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які перебували на острові під час нанесення удару ЗСУ загинули.