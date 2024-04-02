'Я про це говорю відверто': Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

При цьому самопроголошений білоруський президент каже, нібито його країна насправді воювати не хоче, але, мовляв, "не він це придумав".

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Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни/ колаж: Главред, фото: Белта, Міноборони Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.

У той же час він незграбно виправдався, нібито насправді його країна не хоче воювати. Відповідну заяву білоруського диктатора поширило "Новое издание".

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це придумав. Це дуже правильно сказано", – заявив диктатор. відео дня

Він зазначив, що у його країні готують військові підрозділи, а також здійснюється постачання озброєння і техніки, щоб підвищити оборонну готовність.

У той же час у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі опублікували повідомлення, що з 2 по 4 квітня у Гомельській області проведуть командно-штабне навчання з силами територіальної оборони Рогачівського і Кормянського районів згаданої області.

"Мета навчання – оцінити готовність посадових осіб військових частин територіальних військ до виконання навчально-бойових завдань, удосконалювати навички офіцерів запасу у керівництві підлеглими, а також навчити особовий склад виконання своїх обов'язків при вирішенні завдань територіальної оборони. Під час навчання планується відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі у забезпеченні заходів військового стану із залученням добровольців народного ополчення", – зазначили у білоруському Міноборони.

Чи є загроза нападу на Україну з Білорусі

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зізнався, чи є загроза нападу з Білорусі. Він зазначив, що між Білоруссю і Росією тривають різного роду навчання і взаємодія в межах концепції "союзної держави".

Також раніше начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (позивний Тавр) зазначав, що у 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись. На його думку, Російські окупанти можуть вдатися до чергової спроби наступу на Київ, залучивши до бойових дій у 2024 році білоруську армію. Водночас в експертних колах до таких прогнозів ставляться дуже скептично – у Росії просто немає такого мобілізаційного ресурсу.

Нагадаємо, у ГУР оцінили ймовірність атаки РФ з півночі. У Головному управлінні розвідки прокоментували запуск країною-окупантом РФ інформаційної хвилі про новий наступ на півночі України – у Сумській та Чернігівській областях. Україна відстежує ситуацію і займається зміцненням кордону, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Але він попередив, що загроза з півночі постійно зберігається.

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