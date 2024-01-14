Готувались 30 років: експерт оцінив ймовірність заміни Лукашенко і назвав прізвище

Якщо Путін відправить білоруські війська на територію країни НАТО, він зможе втягнути у війну і Білорусь. Водночас в Олександра Лукашенка він при цьому навряд чи питатиме дозволу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик та громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.
"Фактично, Лукашенко 30 років готував Білорусь до кримського сценарію - він виконував усе, що йому говорила Москва (і за це йому платили гроші). Москві він був вигідним, бо мав 25-27 відсотків підтримки електорату, який за нього голосував", - вказує Сергій Бульба.
Він також із скепсисом ставиться до думки частини білоруських офіцерів, які вважають, що Карпенков (заступник міністра внутрішніх справ - командувач внутрішніми військами) мало не особисто спробує ліквідувати Лукашенка і зайняти його трон.
"Цей варіант видається мені малоймовірним, бо коли Лукашенко мав свої 27 відсотків, Росія була спокійна, але коли його рейтинг опускався нижче 25 відсотків, тоді РФ починала хвилюватися. А уявіть собі ситуацію, коли до влади в будь-який спосіб приводять того, у кого максимум 2-3 відсотки підтримки. То що, знову в десять разів пропорційно підвищувати градус невдоволення? Тобто Лукашенко все-таки вигідний Росії", - робить висновок політик.
Ситуація в Білорусі
Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч Сергій Бульба, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам", висловив свою думку щодо можливих кандидатів на посаду президента в Білорусі, окрім Олександра Лукашенка, які можуть мати підтримку у білоруському народі.
Сергій Бульба спрогнозував, чи варто Києву побоюватися нового наступу російських окупантів з боку Білорусі.
Також він пояснив, що Путін має великий інтерес організувати локальний конфлікт, який не включатиме пряме зіткнення Росії з НАТО, але замість цього створить напругу між Білоруссю та країною-членом НАТО. Розгортання російської ядерної зброї в Білорусі, ймовірно, також є частиною цієї стратегії.
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