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Готувались 30 років: експерт оцінив ймовірність заміни Лукашенко і назвав прізвище

Юрій Берендій
14 січня 2024, 13:20
За словами політика, Лукашенко залишається вигідним для Кремлівського режиму, який готує для Білорусі кримський сценарій анексії.
Готувались 30 років: експерт оцінив ймовірність заміни Лукашенко і назвав прізвище
Експерт оцінив ймовірність заміни Лукашенко і назвав прізвище / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Якщо Путін відправить білоруські війська на територію країни НАТО, він зможе втягнути у війну і Білорусь. Водночас в Олександра Лукашенка він при цьому навряд чи питатиме дозволу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик та громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

"Фактично, Лукашенко 30 років готував Білорусь до кримського сценарію - він виконував усе, що йому говорила Москва (і за це йому платили гроші). Москві він був вигідним, бо мав 25-27 відсотків підтримки електорату, який за нього голосував", - вказує Сергій Бульба.

Він також із скепсисом ставиться до думки частини білоруських офіцерів, які вважають, що Карпенков (заступник міністра внутрішніх справ - командувач внутрішніми військами) мало не особисто спробує ліквідувати Лукашенка і зайняти його трон.

відео дня

"Цей варіант видається мені малоймовірним, бо коли Лукашенко мав свої 27 відсотків, Росія була спокійна, але коли його рейтинг опускався нижче 25 відсотків, тоді РФ починала хвилюватися. А уявіть собі ситуацію, коли до влади в будь-який спосіб приводять того, у кого максимум 2-3 відсотки підтримки. То що, знову в десять разів пропорційно підвищувати градус невдоволення? Тобто Лукашенко все-таки вигідний Росії", - робить висновок політик.

Ситуація в Білорусі

Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч Сергій Бульба, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам", висловив свою думку щодо можливих кандидатів на посаду президента в Білорусі, окрім Олександра Лукашенка, які можуть мати підтримку у білоруському народі.

Сергій Бульба спрогнозував, чи варто Києву побоюватися нового наступу російських окупантів з боку Білорусі.

Також він пояснив, що Путін має великий інтерес організувати локальний конфлікт, який не включатиме пряме зіткнення Росії з НАТО, але замість цього створить напругу між Білоруссю та країною-членом НАТО. Розгортання російської ядерної зброї в Білорусі, ймовірно, також є частиною цієї стратегії.

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белорусы Олександр Лукашенко
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