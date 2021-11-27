"Мене це хвилює": Байден відреагував на слова Зеленського про держпереворот

Байден відреагував на слова Зеленського про держпереворот / колаж УНІАН

Президент США Джо Байден відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про державний переворот в Україні, який готується на початок грудня. Він заявив про те, що його це хвилює.

"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їх здатність керувати своєю державою", - зазначив президент Сполучених Штатів у п'ятницю під час розмови з журналістами, повідомляє Voice of America.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію з президентом України, Джо Байден відповів: "цілком можливо".

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України і Росії. В ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

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Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, водночас він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

Рінат Ахметов прокоментував заяву Зеленського про причетність до держперевороту. "Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, - суцільна брехня. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент. Моя позиція була і буде однозначна - незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни буду і далі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму і цензури в Україні не було", - йдеться в заяві Ахметова.

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