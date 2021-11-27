"Мене це хвилює": Байден відреагував на слова Зеленського про держпереворот

Президент США заявив, що "цілком можливо" обговорить з лідером України ситуацію з держпереворотом.
Президент США Джо Байден відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про державний переворот в Україні, який готується на початок грудня. Він заявив про те, що його це хвилює.
"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їх здатність керувати своєю державою", - зазначив президент Сполучених Штатів у п'ятницю під час розмови з журналістами, повідомляє Voice of America.
На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію з президентом України, Джо Байден відповів: "цілком можливо".
Зазначимо, раніше президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України і Росії. В ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.
Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, водночас він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.
Рінат Ахметов прокоментував заяву Зеленського про причетність до держперевороту. "Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, - суцільна брехня. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент. Моя позиція була і буде однозначна - незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни буду і далі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму і цензури в Україні не було", - йдеться в заяві Ахметова.
Вам може бути цікаво:
- Зеленський поки не готовий йти на другий президентський термін
- Битва з РФ, ПВК Вагнера, "війна" з Ахметовим і конфлікт з Бутусовим: головне з марафону Зеленського
- Військова операція ЗСУ на Донбасі - не сценарій для України: Зеленський назвав головну мету Києва
- Усі бояться мого другого терміну, Гордон зі штанів викидається, позорище - Зеленський