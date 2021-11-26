Ахметов прокоментував заяву Зеленського про причетність до держперевороту

Рінат Ахметов спростував слова Зеленського / УНІАН

На сьогоднішньому прес-марафоні президент України Володимир Зеленський мав необережність обмовитися, що олігарх Рінат Ахметов разом з РФ готує державний переворот.

Буквально через кілька секунд глава держави пояснив, що неправильно висловився і взагалі невідомо про те, хто саме причетний до цього перевороту. Однак за цей малий час єврооблігації ДТЕК Енерго, якою володіє Ахметов вже встигли обвалитися. І йому, ймовірно, довелося виправляти ситуацію. У зв'язку з цим, з'явилося спростування слів Зеленського від Ахметова.

Заяву в Facebook опублікувала прес-секретар олігарха Анна Терехова. Причому, на трьох мовах відразу.

Повний текст заяви Ахметова

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, - суцільна брехня. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент. Моя позиція була і буде однозначна-незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни буду і далі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму і цензури в Україні не було", - йдеться в заяві.

читайте такожЗеленський звинуватив Ахметова в держперевороті - курс єврооблігацій різко впавТакож заява з'явилась на сайті компанії.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Однак пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в розпорядженні влади опинилася якась "Звукова інформація", на якій обговорюється підготовка державного перевороту в Україні. При цьому він не зміг розкрити імена людей, голоси яких звучать на цьому записі.

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