'Менше половини відсотка': Шойгу збрехав, що в окупантів дуже низька летальність

Російський міністр оборони чомусь не згадав про те, що втрати РФ у війні проти України невдовзі досягнуть позначки у 100 тисяч окупантів.

Шойгу збрехав, що в окупантів дуже низька летальність / kremlin.ru

Глава Міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу збрехав, що летальність російських загарбників, які воюють проти України, склала менше половини відсотка. Про це Шойгу сказав на засіданні колегії Міноборони РФ, пише російське пропагандистське видання "РІА Новости".

"Перша допомога надається протягом 10 хвилин. У медичні підрозділи поранені потрапляють протягом 1 години, а у військові шпиталі – протягом першої доби", - збрехав Шойгу.

Російський міністр оборони чомусь не згадав про те, що втрати РФ у війні проти України невдовзі досягнуть позначки у 100 тисяч окупантів, проте цинічно заявив, що російські солдати "досягли низької летальності".

"У шпитальній ланці летальність склала менше половини відсотка. Це найнижчий показник за всю історію військової медицини", - обманює Шойгу.

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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