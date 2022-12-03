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"Заснув і не прокинувся": в Росії вигадали абсурдне пояснення щодо втрат на війні в Україні

3 грудня 2022, 17:04

Командування РФ намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в країні-агресорці планують провести в грудні.

'Заснув і не прокинувся': в Росії вигадали абсурдне пояснення щодо втрат на війні в Україні
У Кремлі приховують втрати на війні в Україні / ua.depositphotos.com

Російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись". Про це свідчить нове перехоплення Служби безпеки України.

Так, під час телефонної розмови уродженка Сибіру розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

"Вже юрби мобілізованих додому назад приїжджають. У цинку. У нас у Сибіру вже взагалі (неценз.), мало не щодня пишуть. Пишуть, що найцікавіше (про причину загибелі, - Главред): "Заснув і не прокинувся"… Не те щоб там десь на навчаннях, або десь там у бойових діях… "Заснув і не прокинувся". Ось нещодавно випадок був. А він був там, на передку", - каже росіянка.

Її чоловік пояснює, що таким чином командування РФ намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в країні-агресорці планують провести в грудні. Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе навіть не доїжджаючи до фронту.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що мобілізовані російські загарбники не здатні ефективно вести бої. Після двотижневої підготовки на полігоні вони можуть лише сидіти в окопі та стріляти по сторонах або ж іти на українських військових напролом, поки їх не вб’ють.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

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