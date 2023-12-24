Повна демобілізація – тільки після війни: МО змінює підходи до служби в армії

Новий законопроєкт про мобілізацію буде поданий в Раду в найближчі дні, підкреслив Рустем Умєров.

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Рустем Умєров розповів про зміни в питанні мобілізації / 43 окрема механізована бригада, УНІАН

В Україні необхідно змінити світоглядні підходи, а також формат мобілізації, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні", - підкреслив він в інтерв'ю Суспільному.

Глава Міноборони впевнений в тому, що питання мобілізації, демобілізації, відстрочки та соціального захисту військовослужбовців потребують роз'яснення або зміни.

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"Якщо хочемо допомоги суспільства, повинні сказати, як і кого хочемо запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього ми готуємо законопроєкт", - зазначив він.

Міністр оборони уточнив, що новий законопроєкт про мобілізацію буде поданий до Верховної Ради найближчими днями. За його словами, в законопроекті будуть, зокрема, дані відповіді на питання: "що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті".

Що відомо про демобілізацію військових

При цьому він додав, що повна демобілізація для військових буде можлива тільки після закінчення війни.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - резюмував Умєров.

Мобілізація в Україні

Раніше в Міноборони уточнили позицію щодо можливості мобілізації осіб, які перебувають за кордоном. Міністр оборони Рустем Умєров не мав на увазі в своїх словах юридичний тиск або покарання чоловіків, які виїхали за кордон, сказав Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, речник Міноборони України пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом. Рекрутинг - це сервіс для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ, обираючи свої умови. Це не виключає мобілізації, але ці дві системи можуть існувати паралельно.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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