Загроза нових ударів підвищується: РФ нарощує свою авіацію в Білорусі - Генштаб

Росія нарощує кількість своєї авіації на території Білорусі. Роблять вони це під виглядом спільних "навчань". Про це заявили в Генштабі ЗСУ.
Окупанти розміщують свої вертольоти на аеродромі в Мачулищі.
"Не менше 10 вертольотів Мі-8 і Мі-24 перебазовані на аеродром в Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на аеродроми Білорусі", — йдеться в повідомленні.
У Генштабі попередили про те, що це серйозно підвищує загрозу нанесення ракетно-авіаційних ударів, а також застосування дронів для терору.
Загроза нового наступу Росії на Україну
Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.
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