Загроза нових ударів підвищується: РФ нарощує свою авіацію в Білорусі - Генштаб

Російські окупанти розмістили щонайменше 10 вертольотів на аеродромі в Мачулищі.

РФ нарощує свою авіацію в Білорусі / Фото structure.mil.ru

Росія нарощує кількість своєї авіації на території Білорусі. Роблять вони це під виглядом спільних "навчань". Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти розміщують свої вертольоти на аеродромі в Мачулищі.

"Не менше 10 вертольотів Мі-8 і Мі-24 перебазовані на аеродром в Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на аеродроми Білорусі", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі попередили про те, що це серйозно підвищує загрозу нанесення ракетно-авіаційних ударів, а також застосування дронів для терору.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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